【夜期時段】即月期指最新報２０００６點，跌３３點，低水４４點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００１６點，跌２３點，低水
３４點，最新報２０００６點，跌３３點，低水４４點，合約成交５１３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８２５點，跌８點，低水１１點，最新報６８２６點，跌
７點，低水１０點，合約成交４３０張。
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