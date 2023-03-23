【夜期時段】即月期指最新報２０００６點，跌３３點，低水４４點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００１６點，跌２３點，低水

３４點，最新報２０００６點，跌３３點，低水４４點，合約成交５１３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８２５點，跌８點，低水１１點，最新報６８２６點，跌

７點，低水１０點，合約成交４３０張。

