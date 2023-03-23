【香港要聞】９名大灣區專科醫生及７０名護士下月到公立醫院工作

《經濟通通訊社２３日專訊》醫管局主席范鴻齡表示，參與大灣區醫療人才交流計劃的９名

專科醫生，已獲醫委會批出有限度註冊，５人來自內科及呼吸系統科，其餘分別是傳染病科、心

血管科、麻醉科、放射科，他們將於下月來港，在九龍中、九龍西及新界西聯網不同醫院工作。

他指出，計劃下的首批７０名來自廣東省的護士將於４月抵港，在不同醫院服務，部分人年

資超過２０年，平均年資８年以上。醫管局已安排有關醫護學習及交流活動，讓他們熟悉本港公

立醫院運作。

范鴻齡提及，截至今年１月底，過去１２個月全職醫生流失情況稍為緩和，與３個月前相比

，醫生流失率由８﹒１％回落至７﹒２％；至於全職護士流失率則稍為微升，由３個月前的

１０﹒７％升至１１﹒２％，形容情況仍然令人關注。

他又指，醫管局行政總裁高拔陞下周會到英國倫敦，展開海外招聘「搶人才」，又計劃今年

內到其他地方舉行類似招聘會、例如澳洲。至於挽留人手方面，將於未來５年退休的醫護中，至

少３２０名醫生願意考慮延任，另外１００２名護士願意留任。（ｂｉ）

