《本港經濟》２月整體通脹率回落至１﹒７％，低於預期

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，今年２月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升１﹒７％，較１月份的相應升幅（２﹒４％）及市場預估（２﹒４％）為低。剔除所有政

府一次性紓困措施影響後的基本通脹率亦為１﹒７％，較１月份（２﹒４％）為低，主要是由於

去年２月份基本食品價格上升導致比較基數較高。



＊今年首兩個月通脹率為２﹒１％＊



政府發言人表示，將今年首兩個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，

基本消費物價通脹率維持溫和，儘管由去年１２月的２％微升至２﹒１％。能源相關項目價格按

年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅。大部分其他主要組成項目承受的價格壓

力仍然大致受控。



＊總體通脹率料面對上升壓力＊



發言人稱，展望將來，通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。本地成

本壓力或會隨著經濟活動復常而上升。外圍價格壓力在一段時間內應維持顯著，儘管料會隨著主

要經濟體通脹回落而略為緩和。政府會繼續留意情況。



＊２月電力、燃氣及煙酒等升幅較高＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年２月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣

及水（上升２０﹒７％）、煙酒（上升１４％）、衣履（上升５﹒５％）、外出用膳及外賣（上

升４﹒３％）等。另一方面，綜合消費物價指數在２月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌

２﹒１％）、基本食品（下跌０﹒６％），以及住屋（下跌０﹒１％）。（ｃｌ）

