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即市新聞

23/03/2023 16:28

《小傳日記》ＴＶＢ又炒作新料！但原來唔係新橋？

　　《小傳日記》噚晚美國結果照加息０﹒２５厘，不過耶倫就講明唔會保障所有銀行存款，令
到道指又要跌返落去。不過好在魚缸呢邊ＱＱ（００７００）業績過得去，全日靠佢頂住個市，
巴巴（０９９８８）同美團（０３６９０）都一齊慶祝，帶住魚缸都升住完場。
　　講起熱鬧，靜咗幾日嘅ＴＶＢ（００５１１）又有新嘢玩，除咗準備緊第二場直播帶貨之外
，今日喺微博到宣布，附屬公司７７工作室同上海翡翠東方傳播（ＴＶＢＣ）已經同巴巴旗下優
酷簽署合作框架協議，兩年內７７工作室會為優酷提供採購劇、ＴＶＢＣ就提供ＴＶＢ同步劇以
及庫存劇，預計合共可以帶來７億人仔收益。結果今日又升差唔多五成。
　　繼之前同淘寶合作，今次又成功泊到優酷，兩個單位都係巴巴旗下，唔知嚟緊仲會唔會有多
啲唔同合作。不過講返起ＴＶＢ都唔係第一次同神州科技龍頭合作，早幾年ＴＶＢ同ＱＱ旗下企
鵝影視有多啲合作，有好幾套重頭劇都係同企鵝合拍，好似《使徒行者》第二、三輯同《宮心計
２》等等，都有唔錯成績，不過由舊年開始已經少咗，唔知係咪同已經過檔ＨＯＹ　ＴＶ嘅前助
理總經理余詠珊離任有關？
　　講返同優酷合作，其實而家講就好似煞有介事，但係其實ＴＶＢ一早都有唔少自家劇係會喺
神州唔同平台播放，包括今次嘅優酷、騰訊視頻，連愛奇藝都有試過，而今次就係講明係簽約合
作兩年，儀式感重少少，但實際上之前周不時都有合作。
　　近期ＴＶＢ落鑊熱炒，攤凍幾日一有料又炒起過，不過要記得ＴＶＢ仲有盈警喺身，過幾日
出業績唔知會有乜嘢「驚喜」，再入場前要諗清楚，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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