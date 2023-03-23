《小傳日記》ＴＶＢ又炒作新料！但原來唔係新橋？

《小傳日記》噚晚美國結果照加息０﹒２５厘，不過耶倫就講明唔會保障所有銀行存款，令

到道指又要跌返落去。不過好在魚缸呢邊ＱＱ（００７００）業績過得去，全日靠佢頂住個市，

巴巴（０９９８８）同美團（０３６９０）都一齊慶祝，帶住魚缸都升住完場。

講起熱鬧，靜咗幾日嘅ＴＶＢ（００５１１）又有新嘢玩，除咗準備緊第二場直播帶貨之外

，今日喺微博到宣布，附屬公司７７工作室同上海翡翠東方傳播（ＴＶＢＣ）已經同巴巴旗下優

酷簽署合作框架協議，兩年內７７工作室會為優酷提供採購劇、ＴＶＢＣ就提供ＴＶＢ同步劇以

及庫存劇，預計合共可以帶來７億人仔收益。結果今日又升差唔多五成。

繼之前同淘寶合作，今次又成功泊到優酷，兩個單位都係巴巴旗下，唔知嚟緊仲會唔會有多

啲唔同合作。不過講返起ＴＶＢ都唔係第一次同神州科技龍頭合作，早幾年ＴＶＢ同ＱＱ旗下企

鵝影視有多啲合作，有好幾套重頭劇都係同企鵝合拍，好似《使徒行者》第二、三輯同《宮心計

２》等等，都有唔錯成績，不過由舊年開始已經少咗，唔知係咪同已經過檔ＨＯＹ ＴＶ嘅前助

理總經理余詠珊離任有關？

講返同優酷合作，其實而家講就好似煞有介事，但係其實ＴＶＢ一早都有唔少自家劇係會喺

神州唔同平台播放，包括今次嘅優酷、騰訊視頻，連愛奇藝都有試過，而今次就係講明係簽約合

作兩年，儀式感重少少，但實際上之前周不時都有合作。

近期ＴＶＢ落鑊熱炒，攤凍幾日一有料又炒起過，不過要記得ＴＶＢ仲有盈警喺身，過幾日

出業績唔知會有乜嘢「驚喜」，再入場前要諗清楚，請請！



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