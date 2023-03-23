《真知灼見－溫灼培》利率期貨市場料美加息周期見頂

《真知灼見》於今晨（２３日）議息會，聯儲局宣布加息２５基點，把聯邦基金息率推上

４﹒７５％－５﹒０％範圍。在其聲明中，主席鮑威爾指近期雖發生了金融事故，但仍強調若通

脹不受控，也不能排除有繼續加息可能。而在１８位聯儲局的議息委員中，有１０位認為於今年

內聯儲局仍有機會多加一次２５基點息率，這樣是次加息周期才見頂，而有關預期基本上與１２

月當時的估計一致。至於市場最關心，即聯儲局在何時才減息的問題上，鮑威爾排除了今年減息

的可能性，指要令通脹率回落到２％的過程仍漫長，但卻承認在是次公開巿場委員會上，各委員

也曾因銀行危機討論過暫停加息的可能性。另外，對於今明兩年的經濟增長預測，聯儲局分別作

出了下調。今年經濟增長估計，由０﹒５％降至０﹒４％，而明年經濟增長估計由１﹒６％下調

至１﹒２％。

聯儲局大部分委員雖傾向今年內該局仍有多一次２５基點加息機會，但利率期貨市場參與者

卻有另一想法。按利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計聯儲局５月４日（下次議息會）只有

４７％機率加息，而今年剩餘日子亦似再無加息機會。相反市場更估計到９月份聯儲局減息２５

基點機率為共識。

另邊廂，昨晚美國財長耶倫在國會聽證會上發言時表明，拒絕保障所有存款。此話一出隨即

加深市場對美國銀行穩定性的憂慮。當面對美息的上升，本身已可能會加深美國銀行的不穩定性

，耶倫又提出上述言論，對美股無疑是雪上加霜。

回觀美元，由於上周歐央行相當堅決加息半厘，顯現出其對抗通脹決心。歐元作為美元以外

最大貨幣，當歐洲堅決要繼續加息，而聯儲局有機會停加息。這反差料不利於美元匯價。今早於

亞洲市場美匯指數靠近１０２指數點。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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