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23/03/2023 10:13

《真知灼見－溫灼培》利率期貨市場料美加息周期見頂

　　《真知灼見》於今晨（２３日）議息會，聯儲局宣布加息２５基點，把聯邦基金息率推上
４﹒７５％－５﹒０％範圍。在其聲明中，主席鮑威爾指近期雖發生了金融事故，但仍強調若通
脹不受控，也不能排除有繼續加息可能。而在１８位聯儲局的議息委員中，有１０位認為於今年
內聯儲局仍有機會多加一次２５基點息率，這樣是次加息周期才見頂，而有關預期基本上與１２
月當時的估計一致。至於市場最關心，即聯儲局在何時才減息的問題上，鮑威爾排除了今年減息
的可能性，指要令通脹率回落到２％的過程仍漫長，但卻承認在是次公開巿場委員會上，各委員
也曾因銀行危機討論過暫停加息的可能性。另外，對於今明兩年的經濟增長預測，聯儲局分別作
出了下調。今年經濟增長估計，由０﹒５％降至０﹒４％，而明年經濟增長估計由１﹒６％下調
至１﹒２％。
　　聯儲局大部分委員雖傾向今年內該局仍有多一次２５基點加息機會，但利率期貨市場參與者
卻有另一想法。按利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計聯儲局５月４日（下次議息會）只有
４７％機率加息，而今年剩餘日子亦似再無加息機會。相反市場更估計到９月份聯儲局減息２５
基點機率為共識。
　　另邊廂，昨晚美國財長耶倫在國會聽證會上發言時表明，拒絕保障所有存款。此話一出隨即
加深市場對美國銀行穩定性的憂慮。當面對美息的上升，本身已可能會加深美國銀行的不穩定性
，耶倫又提出上述言論，對美股無疑是雪上加霜。
　　回觀美元，由於上周歐央行相當堅決加息半厘，顯現出其對抗通脹決心。歐元作為美元以外
最大貨幣，當歐洲堅決要繼續加息，而聯儲局有機會停加息。這反差料不利於美元匯價。今早於
亞洲市場美匯指數靠近１０２指數點。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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