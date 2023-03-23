【連環爆雷】宏利資管：風險擴散至亞洲銀行業可能性有限

《環富通基金頻道２３日專訊》歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即

發。這對亞洲及區內增長前景將會造成甚麼程度影響？宏利投資管理多元資產投資環球宏觀策略

聯席主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ在本文提出她的主要觀點。

歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心。但即使當局已竭盡所能，投資者仍忐忑

不安。眾多不明朗因素揮之不去，令市場信心受壓：投資者憂慮銀行業的穩健程度，上周的市場

事件可能造成的經濟衝擊，以及其對央行政策的影響。事實上，目前大部分央行仍致力遏抑通脹

。



＊亞洲整體經常帳赤字溫和，受影響風險仍低＊



目前來看，相關風險有限。雖然數家亞洲創投及科技初創公司受該等銀行的事件影響，但看

來風險不大，而且甚少企業公開承認錄得重大虧損。若歐美銀行體系的問題愈演愈烈，導致投資

者的避險意欲飆升，平心而論，最受影響的將會是經常帳赤字龐大、因而依賴外國資金的亞洲經

濟體。

整體來說，除了紐西蘭、菲律賓和泰國外（赤字佔其國內生產總值高於３％），亞洲的經常

帳赤字溫和。雖然目前出現一些壓力跡象，但大部分指標仍遠低於危機水平。自從歐美銀行業問

題曝光以來，許多亞洲貨幣兌美元實際上有所升值。



＊南韓印度情況值得關注，亞洲出口可能受壓＊



自３月９日以來，金融狀況已經收緊，但與去年年中比較仍相對寬鬆；然而，當地銀行的信

心減弱及避險意欲上升，可能導致貸款增長放緩。從更廣泛的角度來評論，信貸狀況趨緊和環球

經濟增長減慢，很可能會增加不良貸款的風險。誠然，最受影響的將會是近來大幅提高本地息率

、並導致償債成本顯著上升的經濟體，例如南韓，其情況或許值得關注。

若某些經濟體有許多金融機構的受監管資本水平偏低，其相對區內其他市場可能較易受到衝

擊，就此而言，印度可能是其中之一。

環球金融狀況收緊，導致需求減弱，亦可能使亞洲出口受壓。一些尤其依賴與美國和歐元區

進行貿易的經濟體最受影響，包括越南、馬來西亞及台灣。



＊若亞洲央行被迫再加息，外匯儲備有限經濟體有風險＊



區內的貨幣政策走向可能出現多種情境，可能是一切如常。在過去一年，亞洲央行因應當地

通脹走勢制定的貨幣政策，比美國聯儲局這次加息周期的政策力度更大。因此，許多區內央行已

轉持溫和立場，例如泰國和越南。然而，菲律賓及印度近日在對抗通脹方面受挫。因此，相信印

度儲備銀行和菲律賓央行在下一次議息會議傾向進一步加息。

銀行業面對衝擊，也可能促使央行調降原先的政策路徑。在這情境下，預料印度儲備銀行和

菲律賓央行轉趨審慎，可能會較預期提早結束加息周期。

另外，金融業壓力加劇，融資成本及美元可能飆升。若這情況發生，部分區內央行可能被迫

進一步加息，以支持其貨幣匯價。對於外匯儲備有限，因而高度依賴外國資金的經濟體來說會構

成主要風險。就此，泰國、菲律賓、印度、印尼及馬來西亞日漸受到關注。



＊冀環球經濟避免硬著陸，美元融資成本維持低水平＊



理論上，導致近日一家專注科技業的美國貸款機構倒閉的問題，亦可能會在亞洲銀行業浮現

；然而，有可能發生並不意味必然會發生，這屬未知之數。重要的是，源於這次事件的風險擴散

至亞洲銀行業的可能性看來有限：區內銀行資本充裕，受相關事件影響的直接風險輕微。再者，

相關銀行的流動性覆蓋率高，而且存款基礎普遍較穩固。另外，值得注意的是，企業存款也高度

分散於不同行業。

由於與過去的危機時期比較，現時區內經濟體的財政及宏觀穩定性普遍較佳，因此近日的銀

行業恐慌直接擴散至亞洲的風險有限。就亞洲區前景而言，更重要的是這次事件對全球增長、美

元融資狀況及美元強勢帶來的影響。若環球經濟能避免硬著陸，而且美元融資成本維持低水平（

美元匯價持續低於２０２２年高位），亞洲應能抵禦這次風暴。（ｗａ）

