《宏觀論勢－李依萊》美國及歐洲銀行業壓力：對市場有甚麼啟示

《宏觀論勢》美國銀行業最近出現動盪，導致的信心危機上周擴散至歐洲銀行業。大型瑞士

銀行瑞信因信貸違約掉期（ＣＤＳ）飆升以及股價急跌，成為市場風眼。

瑞士國家銀行於上周四（１６日）宣布瑞信「符合系統重要性銀行資本和流動性要求」，並

表示將通過流動性支援工具支持瑞信。瑞信隨後表示，將從瑞士國家銀行借款高達５００億瑞郎

，並回購約３０億瑞郎債務。

撰寫本文時，瑞士當局據報已經督促瑞信和瑞銀進行合併。瑞信股東將以每２２﹒４８股換

取１股瑞銀，相當於每股０﹒７６瑞郎，總代價為３０億瑞郎。

瑞士國家銀行將向瑞銀提供約１０００億美元流動性，以助其接收瑞信，並就瑞信損失提供

９０億瑞朗擔保。是次政府支持計劃將會觸發所有瑞信ＡＴ１債券完全註銷。



＊嚴重系統性銀行危機非基本情景，惟須警惕持續負面情緒風險＊



嚴重系統性銀行危機並非基本情景，但市場對於美國和歐洲銀行業的信心需時復蘇，尤其是

在經濟衰退風險不斷上升的背景下。因此，投資者應該為未來進一步的市場波動做好準備，甚至

要為大型風險事件未雨綢繆。

自２００８年全球金融危機以來，監管機構不遺餘力，歐洲和美國銀行業的財務健康狀況已

顯著改善，歐洲的資產負債表普遍具有充足資本和流動性。

過去二十年來，鑒於銀行業系統重要性，發達經濟體的監管機構在困難時期一直積極介入，

以恢復市場信心。這與美國和瑞士當局最近的行動一致，他們果斷地採取行動安撫存戶的信心，

並提供信貸支援，以及對較弱的銀行展開監管。

歷史表明，當主要銀行的基礎資產負債表普遍而言屬健康時，監管機構往往更成功地穩住局

勢，就像今天一樣。

而且，監管機構有充足的宏觀審慎監管工具和政治意願，在有需要時進一步解決金融穩定問

題。因此，基本情景是美國和歐洲不會發生嚴重的系統性銀行危機。

話雖如此，銀行業持續負面情緒或未能抑制，投資者應對有關風險保持警惕，尤其是較脆弱

的銀行，例如：

． 如果存款流失過於嚴重以致無法有效控制，受影響的銀行可能會受到無可挽回的影響；

． 股價持續下跌和借貸利率上升可能會導致資本成本過高，受影響銀行無法獲得關鍵的資金；

． 如果太多交易對手突然中止業務關係和活動，受影響的銀行可能會失去正常運作的能力。



＊集中構建投資組合韌性，市場波動料將持續＊



自１９７０年代以來，美國聯儲局幾乎每一次加息周期都無可避免地出現市場失調和經濟衰

退。

美國和歐洲銀行業最近事件表明，聯儲局快速收緊貨幣政策的滯後影響，正在打擊金融市場和經

濟中最薄弱的環節，可能會出現更多意想不到的市場失調。

而且，令人擔憂的是最近的壓力事件很可能導致歐美銀行削減對實體經濟的貸款，以減少承

擔風險。

這將進一步減少企業可動用的信貸，而它們大多數本身已經面對因應利率上升和股價下跌而

增加的再融資成本。最終結果是金融條件將進一步收緊、正在復蘇的增長進一步拖慢。

就基本情景，預期美國將面臨中等程度衰退。美國信貸收益率最近急劇擴大，這在歷史上是

衰退的一個領先指標。同樣地，美國國債收益率曲線的短端在衰退前往往會下降，因為市場預期

將會減息，而最近２年期美國國債收益率的降幅是２００８年９月和２００１年９月以來最大。

風險資產正在經歷一個波動性底部的階段，然後才會展開持續反彈，因此投資者應考慮保持

總體防守性。

在固定收益方面，投資者可以考慮美國國債和發達經濟體的投資級別債券，這些債券往往是

對沖衰退的工具。

股票方面，中國股票處於較有利位置，因為相對地它們毋須如美國面對增長和金融條件收緊

等問題，而且更容易受益於中國經濟基本面良好的前景。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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