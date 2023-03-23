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23/03/2023 16:12

恒指高收４５８點報２００４９，東方海外升逾１６％，由頭帶到尾

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數全日收報２００４９，升４５８點或２﹒３４％，主
板成交１３６３﹒０６億元。恒生中國企業指數報６８３６，升１９６點或２﹒９６％。恒生科
技指數報４１９８，升１８９點或４﹒７４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７５﹒６元，升２８﹒４元或８﹒１８％，成交１７１﹒８９
億元；美團收報１４１﹒１元，升１０﹒８元或８﹒２９％，成交７５﹒７１億元；阿里巴巴－
ＳＷ收報８６﹒２元，升３﹒３５元或４﹒０４％，成交５７﹒３２億元。東方海外
（００３１６）升１６﹒５５％，收報１５２﹒１元，成交約６２９萬股，涉資９﹒５３億元，
盤中高見１５７元，最低見１４０﹒２元。聯想集團（００９９２）升１１﹒３９％，收報
８﹒１２元，成交約２﹒０９億股，涉資１６﹒５５億元，盤中高見８﹒２５元，最低見
７﹒３６元。
　　國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。（ｐｃ）

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