  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2023 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升６點子，報６﹒８７０９

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７０９，
較上個交易日升６點子，兩連升，上個交易日報６﹒８７１５。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８７０９　　　－６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４６７５　＋６６３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２３４９　＋４１２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７５５　　　－０﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４３４０　＋３５８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９９９　＋１６０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２７９０　＋２６８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１６７３　＋２８７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４９４１　＋３９２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒００７２　　－３８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８３　　－２１﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒２０３１　－２４０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６５２１　－４９１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒４６００　　－６８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2023
耶倫:未考慮全覆蓋存款保險，應追究倒閉銀行負責人
人氣文章財經熱話23/03/2023
美聯儲加息0.25厘，美股急挫
人氣文章財經熱話23/03/2023
【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守27000美元
人氣文章中國故事22/03/2023
《神州經脈》習近平結束訪俄回國　中汽協降溫價格戰　A股揚
人氣文章財經熱話22/03/2023
內需有國策　買入無有怕？恒安少賺四成價靠穩　特步純利微升再抽高
人氣文章香港要聞22/03/2023
林世雄:實施不同時段不同收費後，三隧八成時間平均收費減少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金