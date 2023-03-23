【聚焦人幣】人幣中間價升６點子，報６﹒８７０９

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７０９，
較上個交易日升６點子，兩連升，上個交易日報６﹒８７１５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８７０９ －６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４６７５ ＋６６３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２３４９ ＋４１２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７５５ －０﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４３４０ ＋３５８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５９９９ ＋１６０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２７９０ ＋２６８﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１６７３ ＋２８７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒４９４１ ＋３９２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒００７２ －３８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８３ －２１﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２０３１ －２４０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６５２１ －４９１﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒４６００ －６８﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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