【聚焦人幣】人幣中間價升６點子，報６﹒８７０９

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７０９，

較上個交易日升６點子，兩連升，上個交易日報６﹒８７１５。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８７０９ －６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４６７５ ＋６６３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２３４９ ＋４１２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７５５ －０﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４３４０ ＋３５８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９９９ ＋１６０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２７９０ ＋２６８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１６７３ ＋２８７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒４９４１ ＋３９２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒００７２ －３８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８３ －２１﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２０３１ －２４０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６５２１ －４９１﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒４６００ －６８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

