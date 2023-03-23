《鍾之日記》騰訊派息股民撐，百度解畫文生圖

《鍾之日記》３月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升╱跌。祖國股市：升。



在經歷數家銀行關閉、瑞信危機後，美國聯儲局如預期宣布加息０﹒２５厘，聯邦基金目標

利率上調到４﹒７５厘至５厘，是２００７年以來最高水平。議息聲明稱，官員仍十分關注通脹

，預期額外小幅加息是適當做法，他們同時亦關注金融風險。

議息結果出爐後，道指一度急速倒升２０１點，但其後財長耶倫向國會委員會表示，華府暫

無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度，消息拖跌美股急轉向，道指插落逾５００點

，三大指數跌幅都超過１％。

美國加息，香港金管局將基準利率上調２５個基點至５﹒２５厘，即時生效。不過，本港銀

行不跟隨美國加息，匯豐、恒生維持最優惠利率５﹒６２５厘不變，渣打香港最優惠貸款利率維

持５﹒８７５厘不變。



＊恒指重上二萬，Ａ場三連升＊



在科技股帶動下，香江魚缸連升第三日，恒指高開２８點，早段曾轉跌，其後重拾升勢，且

升幅逐步擴大，恒生指數升４５８點，收報２００４９點，重上二萬關，成交１３６３億元。科

指升４﹒７％，報４１９８點。美團（０３６９０）升逾８％，阿里巴巴（０９９８８）升４％

，小米（０１８１０）升７％，東方海外（００３１６）升逾１６％。電視廣播（００５１１）

大升近５０％，報１１元，其公布與優酷訂合作框架協議、料可帶來約７億人幣收益。

滬深股市早段窄幅波動，滬綜指先低開其後回升，但在地產股拖累下重返跌軌，但隨著午後

金融股顯著走高，滬綜指收復失地，全日升０﹒６４％，連升三日，報３２８６﹒６５點，深成

指升０﹒９４％，科創板指升０﹒８３％。兩市全日成交１０２０７億元人民幣，本周第二度破

萬億關，按日升６﹒６％，陸股通淨流入逾４８億元，連續九日淨流入。隔夜美國聯儲局鴿派加

息後美指下挫，且亞洲時段維持疲態，人民幣獲提振，在岸人民幣兌美元即期收升６１４點子，

創２月１４日以來近１個半月新高。



＊騰訊業績符預期，豪派息獲股民撐＊



騰訊控股（００７００）公布截至去年底止全年業績，收入按年跌１％，至５５４５﹒５億

元人民幣；純利１８８２﹒４億元人民幣，按年跌１６％；經調整盈利１１５６﹒５億元人民幣

，按年跌７％。末期息２﹒４港元，按年增加５０％。

匯證發表研究報告表示，騰訊遊戲和廣告業務正在恢復，對其今年的收入和盈利加速增長更

有信心，維持目標價４４０元，予「買入」評級。

除了發布年度業績之外，騰訊亦宣布總裁劉熾平將根據公司組織章程細則輪值退任，不會在

今年５月股東周年大會（ＡＧＭ）膺選連任。劉熾平退任公司董事後，會保留騰訊總裁兼投資委

員會主席職務。劉熾平在業績記者會解釋，騰訊此舉冀完善公司治理架構，劃分董事會及管理層

權力，未來專注代表管理層向董事會匯報。

另外，胡潤研究院今日公布２０２３全球富豪榜，中國榜單方面，騰訊受累去年內地遊戲收

入及疫情影響雲業務，創辦人馬化騰財富下降２５％，以２６００億元位列第二，排全球第３１

位。

騰訊今日狀態大勇，股價狂飆逾８％，收報３７５﹒６元，創１個月新高，且成交按日大增

１﹒５倍。



＊文生圖「太傳神」遭質疑套皮，百度忙澄清符慣例＊



百度（０９８８８）推出語言模型生成式人工智能服務「文心一言」後，未待問答功能激起

水花，其文字生成圖片功能就因「太過傳神」先衝上內地社交媒體微博熱搜。

有網民讓文心一言繪畫「紅燒獅子頭」，文心一言就會完全根據名字畫一個紅色且帶有火焰

的獅子頭。輸入「熊熊烈火」，結果顯示的是一隻著火的熊，而「車水馬龍」則會出現車子和龍

。

隨後有網上聲音質疑，百度或許直接拿用戶的指令翻譯成英文，再「套皮」－－即利用國外

的開源ＡＩ文生圖模型Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ生成圖片，最後回傳給用戶。

網友舉例，當指示文心一言畫出「一可以豆子」，隨後文心一言能畫出一個裝滿豆子的罐頭

，因為「可以」和「罐」都可以翻譯成「ｃａｎ」。而網民提到的Ｓｔａｂｌｅ

Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ是一個ＡＩ文生圖模型，由英國初創公司Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ＡＩ在

２０２２年８月向公眾發布，該工具通過用戶的反饋不斷進化，以「一秒出圖」被迅速傳播。

「文心一言套皮」的傳言在網絡發酵後，內媒在平台上提問「文心一言」，是否採用ＡＩ文

生圖模型Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ。「文心一言」回答稱：「是的，我使用了

Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ。我還使用了Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ、ＧＲＵ等深度學習

模型來生成圖像。每個模型都有自己的優點和適用場景，具體使用哪個模型取決於任務需求和數

據集特點。」

至於被提問文心一言是基於那些開源大模型研發，它回答稱，其基於百度飛槳深度學習平台

和文心知識增強大模型技術研發，同時也借鑑了ＯｐｅｎＡＩ開放平台上近４０多種預訓練語言

模型，以及Ｃｏｕｒｓｅｒａ、Ｕｄａｃｉｔｙ等高校教授提供的免費課程內容。這些公共數據

為文心一言的訓練提供了豐富的標注數據和算法調參依據。

百度官方早間在官微發文回應稱，在大模型訓練中，使用互聯網公開數據，符合行業慣例。

文心一言完全是百度自研的大語言模型，文生圖能力來自文心跨模態大模型ＥＲＮＩＥ－

ＶｉＬＧ。百度並稱，未來文生圖能力的快速調優迭代，將看到百度的自研實力。有業內人士指

，「百度不至於套皮」，認為其大概率是用公開素材用於模型訓練，但是拿英文標注的開源圖片

做素材，為求快把英文直接機器翻譯成中文，因此出現這種問題。

雜音並未阻百度升勢，全日升２﹒８％，報１５０﹒９元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

