《思前想後－郭思治》儲局應不會再大幅加息，惟大市仍可能再尋底

《思前想後》自踏進３月份後，黑天鵝事件接二連三而來，繼美國ＳＩＬＶＥＲＧＡＴＥ

ＢＡＮＫ終止營運並清算資產後，ＳＩＬＩＣＯＮ ＶＡＬＬＥＹ ＢＡＮＫ及

ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ亦相繼倒閉，受事件所衝擊，美股卒大幅急挫，在龐大沽壓湧現

下，道指於３月１５日一度急跌至３１４２９點方漸見喘定，相對去年１２月１３日高位

３４７１２點開始之下跌，在短短１３周內，道指累積之跌幅已達３２８３點或９﹒４％，由於

整個金融市場之信心已大受打擊，故相信聯儲局為穩定市場之情緒，暫時該不會再大幅加息，因

為相對壓低通脹而言，穩定整個金融市場該更為重要。



＊瑞信事件暫告一段落，惟市場信心需時恢復＊



繼美國個別銀行倒閉後，瑞士信貸（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）又出現財困，自

２０２１年３月ＧＲＥＥＮＳＩＬＬ破產以來，瑞信市值已蒸發約８０％，由於客戶資金不斷流

失，導致流動性風險不斷加劇，為免事件再進一步惡化，瑞士央行卒提供１０００億瑞郎作流動

性支持，惟瑞士政府表示擔保損失最多９０億瑞郎，另外，瑞士第一大銀行瑞銀（ＵＢＳ）宣布

約３０億瑞郎收購瑞信，全部以發行新股支付，折合每股約０﹒７６瑞郎，至此，事件所帶來之

衝擊該可暫告一段落，惟市場之信心則需時才能恢復。

受到上述黑天鵝及灰犀牛之事件所衝擊，港股周來跌幅頗為明顯，直至執筆一刻止計，本月

大市在先高後低之形態主導下，恒指暫是由７日之高位２１００５點跌至２０日之低位

１８８２９點，即月內之波幅已擴闊至２１７６點，論波幅該已不算小，相對交投較為淡靜之市

況而言，此幅度或已可滿足月內之所需，惟目前人心虛怯，在買盤態度持續保守下，只要沽壓再

稍作主動，大市或會再進一步往下尋月內之新低。



＊恒指或回試１８６４９點，轉勢須穩守１０天１００天線＊



由於恒指目前已跌穿各組常用的平均移動線，故技術上該屬欲試底之形態，而所指的底，暫

該為１８６４９點，即大市或會回調前中期升浪之一半（恒指自去年１０月３１日低位

１４５９７點開始之中期升浪，見頂於今年１月２７日之高位２２７００點，累積升幅共達

８１０３點，如需回調此升幅之一半，即後市或會回試１８６４９點之支持），從技術上看，大

市如欲擺脫不斷試底之弱態，恒指必須先成功重越１０天線（約在１９４３０點左近）及１００

天線（約在１９５１０點左近）並穩守其上，否則，大市之弱態仍未見改善。《香港股票分析師

協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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