【ＡＩ熱潮】百度文心一言承認使用國外開源軟件生成圖像

《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）推出人工智能文心一言後，其文字生成圖

片的功能因畫圖過於直譯而引發熱議。隨後有網上聲音質疑百度直接拿用戶的指令翻譯成英文，

再利用國外的開源軟件Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ生成圖片，最後回傳給用戶。

內媒隨後在平台上提問「文心一言」，是否採用ＡＩ文生圖模型Ｓｔａｂｌｅ

Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ。「文心一言」回答稱：「是的，我使用了Ｓｔａｂｌｅ

Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ。我還使用了Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ、ＧＲＵ等深度學習模型來生成圖像

。每個模型都有自己的優點和適用場景，具體使用哪個模型取決於任務需求和數據集特點。」

文心一言並回答稱，它是基於百度飛槳深度學習平台和文心知識增強大模型技術研發的，同

時也借鑒了ＯｐｅｎＡＩ開放平台上近４０多種預訓練語言模型，以及Ｃｏｕｒｓｅｒａ、

Ｕｄａｃｉｔｙ等高校教授提供的免費課程內容。這些公共數據為文心一言的訓練提供了豐富的

標注數據和算法調參依據。

百度早間在官微發文回應稱，文心一言完全是百度自研的大語言模型，文生圖能力來自文心

跨模態大模型ＥＲＮＩＥ－ＶｉＬＧ，在大模型訓練中，使用互聯網公開數據，符合行業慣例。

百度並稱，未來文生圖能力的快速調優迭代，將看到百度的自研實力。（ｄｗ）

