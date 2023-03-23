《輪證高清－馮淑莊》科技股波幅高位稍回落，宜利用貼價證控風險

《輪證高清》近日大市走勢波動，恒指周一（２０日）曾跌穿１９０００點水平，其後兩日

出現反彈，一眾科技股亦跟隨波動，吸引資金注意相關產品，投資者現時部署科技股產品時，除

了要注意股價走勢之外，波幅走勢亦是需要考慮的因素。從高盛網站上引伸波幅數據可見，騰訊

（００７００）產品的引伸波幅過去數星期持續上升，本周開始出現回落，但仍然處於高位水平

，一旦波幅繼續回落，輪價有機會受到影響，因此在選擇產品時要特別注意這一點，利用貼價證

作部署以減低波幅變化對輪價的影響。

貼價證的對沖值較高，追蹤正股的升跌較為敏感，較能緊貼正股的變動，而且引伸波幅敏感

度較低，相比價外證來說較少受波幅變化影響。而中年期產品的引伸波幅敏感度較短期證低，同

時亦可以保持合適的槓桿。一旦波幅回落，這類中期較貼價證所受的影響會較短期、價外證為低

，較少機會出現不跟正股升跌的情況，而槓桿亦較長期證高，在控制風險及保持槓桿之間取得較

好的平衡，是在現時波幅高企的市況比較合適的選擇。

部分投資者會考慮利用牛熊證作部署，但是現時市況波動，除了即時股價上落令牛熊證被強

制收回，隔晚（２２日）裂口風險的上升亦會增加牛熊證被收回的風險，因此在挑選牛熊證時宜

首要考慮收回價，以收回價較遠的產品作部署，減低收回風險。然而，收回價較遠的產品槓桿又

較低，投資者可比較牛熊證及認股證槓桿，再衡量兩者的風險，因應自己的風險承受程度，作出

合適的選擇，以下是科技股相關的中期輕微價外證條款可供參考：



＊騰訊購１４２１２，行使價４００﹒２元，２０２３年７月２１日到期，實際槓桿７﹒８倍

＊騰訊沽１２１９８，行使價３０３﹒６８元，２０２３年７月２６日到期，實際槓桿６﹒４倍

＊阿里購２５４０３，行使價９２元，２０２３年６月２１日到期，實際槓桿７﹒１倍

＊阿里沽１１８５０，行使價７７﹒８３元，２０２３年６月２７日到期，實際槓桿５﹒５倍

＊美團購１４３０７，行使價１４０﹒１元，２０２３年６月２３日到期，實際槓桿６﹒１倍

＊美團沽１４１１９，行使價１２２﹒８８元，２０２３年７月２６日到期，實際槓桿４﹒２倍



《高盛執行董事 馮淑莊》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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