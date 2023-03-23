《廣匯論勢－鄭廣復》瑞郎息升半厘仍橫行，金價１９２５可短揸

《廣匯論勢》聯儲局ＦＯＭＣ經過一連兩天的貨幣政策會議後，一如部分市場人士預期，宣

布加息２５基點，將聯邦基金利率目標範圍上調到４﹒７５至５厘。在最新公布的經濟預測中，

決策委員仍然預期今年內聯邦基金利率目標上限中值為５﹒１厘，即預示利率升到５至５﹒２５

厘見頂。

不過仔細看，決策委員對今年利率中值的預測範圍，是從１２月份５﹒１至５﹒４厘上調到

５﹒１至５﹒６厘，換言之，５﹒１厘（中值）只是決策委員對聯邦基金利率的預測下限，反映

聯儲局目前只預測今年上半年的利率頂部，不代表下半年就一定不加息。



＊美息年內可見５﹒５厘＊



正如我早前指出，美國去年上半年的高基數效應，將令消費者物價指數（ＣＰＩ）通脹在今

年１至６月持續下降，但去年下半年ＣＰＩ大致持平，有可能令美國今年下半年通脹再度回升，

推斷當局今年下半年仍有機會再加息合共最多５０基點，如此，聯邦基金利率目標範圍將會升至

５﹒５至５﹒７５厘。然而，２０２４年的利率中值範圍預測為３﹒９至５﹒１厘，即明年起碼

減息到５至５﹒２５厘，最低可減至大約４厘。

我對於聯儲局在今次會後宣布加息２５基點沒有特別看法，市場分析眾說紛紜，指不加息影

響聯儲局公信力，又謂加息予人全力打擊通脹之感等，充滿想像力！對於矽銀爆煲，耶倫一早表

明只救存戶不救銀行，若然政府都可伸以援手，作為央行的聯儲局難道可以單憑慳那區區四分一

厘利息，就可以令瞓直的矽銀彈翻身？！



＊美政府不想市場依賴成風＊



雖然美國財長耶倫表示，不會考慮全面擔保存款，成為昨天美股及美元匯價急跌的主要原因

，但矽銀倒閉乃自身投資失誤造成，而且影響範圍有限，美國政府不考慮對存款作全面擔保，其

一當是認為無必要，其二是相信其他銀行亦會自我加強監管，政府盡可能不干預市場自然運作，

亦不希望市場認為，有事就有政府包底。



＊瑞士央行不排除再加息＊



瑞銀以３０億瑞郎收購瑞信，全額以發售新股去支付，老牌瑞士銀行倒閉，令投資者對銀行

業的前景感到擔憂，但瑞士央行（ＳＮＢ）今天議息後宣布大幅增加５０基點，將政策利率上調

至１﹒５厘，符合市場預期。ＳＮＢ表示央行看到更強的通脹螺旋效應，同時預期今年瑞士可望

維持溫和經濟增長，增幅為１％，今年通脹率料為２﹒６％，未來兩年則為２％，失業率則可望

保持低企，而為確保中期物價穩定，ＳＮＢ表示不排除進一步加息。

美元兌瑞郎在議息結果公布後急跌逾４０點子後，在０﹒９１２０水平喘定。我暫時仍維持

美元兌瑞郎中長線守穩在０﹒９０５０的看法，即使ＳＮＢ大幅加息５０基點，但美元與瑞郎仍

存在極大息差，我看不到美元兌瑞郎跌穿０﹒９０５０甚至０﹒９０的誘因，逢低買入美元兌瑞

郎仍為主要策略，收低於０﹒９０才短暫止蝕。



＊ＳＰＤＲ持倉近期急增＊



金價近期亦乘著一股避險勢頭炒上，上周一現貨金升破每盎司１９００美元後，上周五再破

２月２日高位１９６０美元阻力，本周一更高見２０１０美元，為去年３月９日以來首次升上

２０００美元，可惜當天以陰燭收低於１９７８美元，本周二進一步回調至１９３５美元後重組

升勢，執筆時已升至１９７７美元水平。以目前形勢而言，金價確有突破２０００美元關口之勢

，即使如此，２１００美元為２０２０及２０２２年兩度挑戰失敗的強大阻力。

縱使近期歐美爆發銀行危機，但歐洲央行、聯儲局及瑞士央行照樣加息，今晚英倫銀行亦料

加息２５基點，換言之，歐美財金官員及貨幣決策者認為，近期銀行業爆發的問題已被迅速解決

或已降低其蔓延的風險，投資者須小心金價殺個回馬槍！數據方面，ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ持倉在

３月１４至２１日增加逾２０噸，昨天略為減持１﹒４４噸後，目前仍有９２３﹒１１噸。



＊金價要升靠衰退減息＊



ＣＭＥ期金則顯示金價呈現高水情況，反映投資者預期金價未來向上發展。個人認為，金價

短期仍然反覆，而在今次銀行危機快速降低，金價要突破２１００美元絕非易事，除非美國甚至

環球陷入經濟衰退，各國央行開始減息，否則，即使目標上望２１００美元，金價仍有逾１００

美元上升空間，風險與回報不成正比，投資者應以技術面去操作。

從江恩正方形觀察，１９７０美元位於２７０度垂直角，阻力極大，即使可以突破，

１９８５至２０７５美元仍會令金價舉步維艱，相反，１９２５位於水平角，可視為金價的強力

支持位，回至該位可嘗試買入，跌穿１８９５美元收市止蝕。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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