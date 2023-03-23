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即市新聞

23/03/2023 17:01

【聚焦人幣】人幣即期收漲６１４點曾破６﹒８２，創近１個半月高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開近４００點
子後，接連升破６﹒８６、６﹒８５、６﹒８４關口，午後升幅再度擴大，再突破６﹒８３及
６﹒８２關，盤中最多飆７４３點高見６﹒８１６０，尾盤升勢稍微減弱，收漲６１４點子報
６﹒８２８９，創２月１４日以來近１個半月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲４２５點子，報６﹒８２１５，逼近６﹒８１關。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７０９，較上個交易日升６點子，兩連
升，上個交易日報６﹒８７１５。
　
＊聯儲局暗示停加息，人民幣短期或向上挑戰６﹒８元＊
　
　　交易員稱，隔夜美國聯儲局鴿派加息後美指下挫，且亞洲時段維持疲態，人民幣獲提振。聯
儲局無法兼顧「抗通脹」和「解決銀行業危機」兩件事情，其最新會議暗示暫停加息信號，不排
除下半年轉為降息的可能性，這意味著美指走弱的拐點已至，人民幣有望震盪上行，短期或有機
會測試６﹒８元關口。
　　荷蘭國際集團（ＩＮＧ）最新點評認為，降息很可能成為２０２３年下半年的關鍵詞，並預
計第四季度聯儲局會實施下調７５個基點的寬鬆政策，美元亦將承壓。（ｊｔ）

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