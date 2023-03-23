【大國博弈】美軍驅逐艦闖西沙，解放軍警告驅離

《經濟通通訊社２３日專訊》中國解放軍南部戰區發言人田軍里表示，３月２３日，美軍「

米利厄斯」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，破壞南海地區和平穩定，

解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離。

田軍里強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安

全和南海地區和平穩定。（ｓｌ）

