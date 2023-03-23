【大國博弈】美軍驅逐艦闖西沙，解放軍警告驅離

《經濟通通訊社２３日專訊》中國解放軍南部戰區發言人田軍里表示，３月２３日，美軍「
米利厄斯」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，破壞南海地區和平穩定，
解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離。
田軍里強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安
全和南海地區和平穩定。（ｓｌ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|財經熱話23/03/2023
《午市前瞻》鮑威爾言論出於期望管理 東方海外派息多反削投資額
|香港要聞23/03/2023
公立醫院及院舍周六起撤銷快測要求
|大行報告23/03/2023
【大行炒D乜】騰訊績後大行齊叫Buy 最牛花旗睇$520
|財經熱話23/03/2023
【績後部署】東方海外去年多賺近四成 績後股價狂飆 持貨者應見好就收？
|財經熱話23/03/2023
加密貨幣大亨孫宇晨涉非法交易行為，被SEC起訴
|財經熱話23/03/2023
耶倫:未考慮全覆蓋存款保險，應追究倒閉銀行負責人
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰