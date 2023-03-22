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即市新聞

22/03/2023 17:38

《法證攻防－林恩》貨幣政策左右兩難，騰訊上年盈利倒退

　　《法證攻防》歐美銀行陸續倒閉，引起市場恐慌情緒。美聯儲局議息前夕，美國財長耶倫表
示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。納斯
達克１００指數上周重上１２０００點關口，本周二（２１日）更突破１２７００點，今年以來
高位在約１２８８０點。過去５個交易日，納指１００輪證共錄得超過３１６萬元資金淨流入淡
倉，而好倉資金則錄得淨流走。３月貨幣政策要在避免金融風險和抑制經濟過熱間作平衡不易，
市場在未公布議息結果之前已偏向預期加息０﹒２５厘，但鮑威爾和聯儲局官員的取態也很重要

　　騰訊（００７００）周三（２２日）上試３５０元，全日升１％，收報３４７﹒２元。騰訊
周三收市後公布２０２２年第四季度及全年業績。騰訊２０２２年收入同比下降１％至５５４６
億元（人民幣．下同），非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利下降７％至１１５６億元

　　增值服務業務２０２２年收入同比下降１％至２８７６億元，其中國際市場遊戲收入則錄得
３％的增長。網絡廣告業務２０２２年度的收入同比下降７％至８２７億元。在第四季度的收入
可以反映此業務在年末則有所恢復，受益於視頻號信息流廣告的強勁需求以及移動廣告聯盟恢復
增長，網絡廣告業務的收入增長１５％。金融科技及企業服務業務２０２２年收入同比增長３％
至１７７１億元。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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