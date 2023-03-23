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23/03/2023 09:12

《港股偉論－黃偉豪》港股走勢繼續波動，可留意新股中天建設

　　《港股偉論》近周歐美銀行業先後發生的事情引發巿場關注，造成金融市場動盪，股市下跌
，港股更曾失守一萬九關口水平。投資者在現時風雨飄搖的市勢中，的確較難掌握短線出入市的
節奏。近日正在招股的中天建設（湖南）集團（０２４３３），投資者不妨多加留意。　
　
　　中天建設（湖南）於３月２０日至３月２３日招股，擬發行１﹒２億股股份。其中公開發售
１２００萬股，國際發售約１﹒０８億股，每股發行價１﹒０８元至１﹒２８元，每手２０００
股，預期將在３月３０日上市。　
　
　　集團是一家在湖南省有著超過４０年經營歷史的總承包建築商。根據弗若斯特沙利文報告，
以２０２１年的建築合約業務產生的收入而言，集團在湖南省非國有總承包一級資質建築企業綜
合排名前五；以２０２１年的建築收入而言，湖南省非國有建築企業綜合排名前九；裝配式鋼結
構中國市場份額（０﹒０５％）排名前二。集團在湖南省具有一定市佔優勢。　
　
　　而事實上，集團的服務範圍廣泛，從項目採購、管理、施工到監督全過程中為客戶提供綜合
建設服務，涵蓋：民用建築工程服務、市政工程服務、地基基礎工程服務及鋼結構工程服務等。
過去承建的知名項目有：位於湖南株洲市、號稱「株洲第一高樓」的朗庭．覽江、海南三亞市三
環路抱坡段道路工程，以及廣東東莞市厚街體育館工程等。　
　
　　至於財務狀況，於２０１９財年、２０２０財年及２０２１財年，集團實現收入為
１８﹒２２億元（人民幣．下同）、１７﹒７０億元及１８﹒２３億元，表現平穩；實現年內淨
利潤則為５３２６萬元、６０３２萬元及６６４２萬元，年復合增長率１１﹒７％。而去年首三
個季度，收入及淨利潤分別達１３﹒６６億元及５５６３萬元，同比分別增長３﹒１％及
７﹒５％，盈利能力持續穩健。順帶一提，在去年首三個季度的收入中，有約４９﹒５％的收入
來自於政府相關實體之收益。投資者亦不難理解，政府相關項目較不易受物業銷售市場或項目擁
有人的個人表現或財務狀況所影響；政府相關客戶一般具備良好信譽，極少有違約記錄，意味盈
利穩健度更高。　
　
　　展望未來，集團冀通過多渠道融資和提升品牌形象來擴張業務、加大投資工程機械及設備強
化技術設備實力，以及加強研發能力以應對國內建築業的發展趨勢。相信在內地持續加大基建及
建築行業的投放，以保障經濟增長速度下，集團前景看法不俗。投資者可多加留意。
《中薇證券研究部執行董事　黃偉豪》（本欄逢周四刊出）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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