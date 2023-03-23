【香港要聞】公立醫院及院舍周六起撤銷快測要求

《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布本周六（２５日）起，撤銷公立醫院及院舍快測要求

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政府表示，因應新冠疫情緩和，為配合社會全面復常，本周六起，公立醫院安老及殘疾人士

院舍的探訪人士毋須在探訪前做快速測試，員工亦不用每日做快測。

政府提醒探訪人士及員工進入醫院及院舍時，仍要繼續佩戴口罩。（ｃｌ）

