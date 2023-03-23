【香港要聞】ＤＳＥ確診考生可選擇到新蒲崗指定試場應考

《經濟通通訊社２３日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）筆試下月２１日開考。考評局表示，考

生在試場內仍須全程佩戴外科口罩，並要每個考試日自行量度體溫，填妥「健康申報表」，確認

沒有發燒或急性呼吸道感染徵狀，試場學校會設置體溫監察站。

確診考生將不准進入一般考場，可選擇科目評審、獲最高第５級成績，或聯絡考評局、提供

確診證明，自行乘搭交通工具到新蒲崗的文理書院前校舍指定考場應考筆試。考生須事先聯絡考

評局公開考試資訊中心登記，並提供醫生紙、４８小時內核酸檢測或２４小時內快速測試結果的

證明。如考生未能在原定考試日出席口試，可以在３個工作天內申請改期。筆試及實習考試就不

設補考。

考評局指，如果考生在到達原定試場，才在快速測試呈陽性，未能按時趕赴「指定試場」，

將獲酌情處理，包括順延考試時間。考評局警告，確診考生若刻意隱瞞染疫，有機會被取消考試

資格。

考評局以往在竹篙灣設立「指定試場」時，曾提供特別交通安排，考評局指今次「指定試場

」在新蒲崗，交通便利，因此再無特別交通安排。（ｃｌ）

