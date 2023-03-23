【連環爆雷】ＦＤＩＣ擬推遲矽谷私人銀行投標截標日期

《經濟通通訊社２３日專訊》知情人士透露，美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）已將矽谷

私人銀行的投標截止日期推遲到周五（２４日）。

ＦＤＩＣ之前表示，矽谷私人銀行的投標截止時間為周三（２２日）美國東部時間晚上８時

。目前尚不清楚為何推遲最後期限。

ＦＤＩＣ的代表未就此作出回應。（ｒｃ）

