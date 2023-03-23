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23/03/2023 10:08

【連環爆雷】ＦＤＩＣ擬推遲矽谷私人銀行投標截標日期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》知情人士透露，美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）已將矽谷
私人銀行的投標截止日期推遲到周五（２４日）。
　　ＦＤＩＣ之前表示，矽谷私人銀行的投標截止時間為周三（２２日）美國東部時間晚上８時
。目前尚不清楚為何推遲最後期限。
　　ＦＤＩＣ的代表未就此作出回應。（ｒｃ）

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