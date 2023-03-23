【連環爆雷】惠譽下調第一共和銀行評級至Ｂ

《經濟通通訊社２３日專訊》惠譽將第一共和銀行的長期發行人違約評級從ＢＢ下調至Ｂ，

並維持信評在負面觀察名單上。

惠譽表示，下調反映第一共和銀行當前的財務狀況以及在融資和盈利方面的挑戰。

穆迪的發行人評級為Ｂ２，觀察負面。標普長期評級為Ｂ＋，觀察負面。（ｒｃ）

