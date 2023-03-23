【連環爆雷】第一共和銀行資本缺口１３５億美元，股東或一無所有

《經濟通通訊社２３日專訊》第一共和銀行資本缺口高達１３５億美元。分析指，無論拯救
第一共和的方法是甚麼，股東都可能會一無所有。
分析師表示，如此龐大的資本缺口可以解釋為甚麼似乎沒有救世主挺身而出。雖然政府可能
會援助銀行，並讓銀行繼續存在，但對股東來說，剩餘價值可能是零。
第一共和銀行的代表拒絕置評。（ｒｃ）
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