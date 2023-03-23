【企業盈警】雅高控股（０３３１３）料去年虧損最多１﹒３億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》雅高控股（０３３１３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損１億至１﹒３億元人民幣，比２０２１年度虧損４億元人民幣有所收窄。

該集團指，虧損收窄因應佔聯營公司虧損顯著減少。

該集團預期於下周五（３１日）公布業績。（ｗｈ）

