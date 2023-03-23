【企業盈喜】環宇物流（６０８３）料去年純利增最多４０％

《經濟通通訊社２３日專訊》環宇物流（０６０８３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度除稅後溢利大幅增加約３０％至４０％。

該集團指，除稅後溢利增長主因消毒產品銷售顯著增加；收到政府補貼；來自新客戶溢利包

括一間總部設於香港的全球知名食品生產商以及一間位於英格蘭的跨國消費品公司；供應鏈管理

業務的業務量增加，以及工作效率提高有助扣除澳門業務的貢獻減少。（ｗｈ）

