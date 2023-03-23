  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2023 07:53

【企業盈警】龍輝國際（１００７）料去年虧損最多６８００萬人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》龍輝國際（０１００７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎５８００萬至６８００萬元（人民幣．下同），比２０２１年度淨虧損約３４００
萬元有所擴大。
　　該集團指，淨虧損增加主要由於動用情況不可預測性，導致遞延稅項資產減少約２４００萬
元所致。
　　該集團預期於下周三（２９日）或前後公布業績。（ｗｈ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事22/03/2023
《神州經脈》習近平結束訪俄回國　中汽協降溫價格戰　A股揚
人氣文章財經熱話22/03/2023
內需有國策　買入無有怕？恒安少賺四成價靠穩　特步純利微升再抽高
人氣文章香港要聞22/03/2023
林世雄:實施不同時段不同收費後，三隧八成時間平均收費減少
人氣文章香港要聞22/03/2023
陳國基：若冰協未依從指引致播國歌出錯，定會嚴懲
人氣文章FOCUS22/03/2023
【FOCUS】AI爭鋒趨白熱　經濟社會大震撼
人氣文章財經熱話22/03/2023
瑞士政府凍結瑞信職員遞延獎金，料獎金大幅縮水
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金