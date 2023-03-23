【企業盈警】龍輝國際（１００７）料去年虧損最多６８００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》龍輝國際（０１００７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎５８００萬至６８００萬元（人民幣．下同），比２０２１年度淨虧損約３４００

萬元有所擴大。

該集團指，淨虧損增加主要由於動用情況不可預測性，導致遞延稅項資產減少約２４００萬

元所致。

該集團預期於下周三（２９日）或前後公布業績。（ｗｈ）

