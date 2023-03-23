【企業盈警】迪信通（０６１８８）料去年虧損最多２﹒８億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》迪信通（０６１８８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損不超過２﹒８億元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損３５億元有所收窄。

該集團指，預期去年度收益升至不低於１３０億元，而虧損下跌因降本增效令運營經濟效益

顯著，以及減值損失及非經營開支大減。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

