【企業盈警】新銳醫藥（６１０８）去年虧損預測擴至７７９０萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，繼早前發盈警，預期截至去年

１２月３１日止年度虧損不少於６５６０萬元後，預期虧損增至７７９０萬元，比２０２１年度

虧損２８０萬元有所擴大。

該集團指，虧損擴大因額外存貨減值虧損９８０萬元及貿易及其他應收帳款減值虧損４６０

萬元。

該集團預期於下周三（２９日）公布業績。（ｗｈ）

