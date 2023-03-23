【企業盈警】米蘭站（０１１５０）料去年虧損最少３０００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》米蘭站（０１１５０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損不少於３０００萬元，２０２１年度收益２０５０萬元。

該集團指，虧損因按公允值計入損益的金融資產之虧損淨額約２１５０萬元。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

