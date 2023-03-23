【企業盈警】讀書郎（２３８５）料去年純利降至最多５３０萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》讀書郎（０２３８５）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度利潤不多於５３０萬元（人民幣．下同），而２０２１年度利潤約８２１０萬元。

該集團指，純利下跌主因收入減少約２５﹒６％，毛利降至１﹒３４億元，銷售及分銷開支

增加約３２％，而去年度經調整淨利潤約６３０萬元，同比跌７０７０萬元。

該集團預期於下周二（２８日）或之前公布業績。（ｗｈ）

