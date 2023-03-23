【企業盈警】建業地產（８３２）料去年虧損最多８０億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》建業地產（００８３２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損７０億至８０億元（人民幣．下同），２０２１年度純利６億元。

該集團指，虧損因受宏觀經濟形勢、疫情不斷反覆及房地產市場下行的綜合影響，導致整體

收入和毛利同比下降；所持投資性房地產公允價值減少，以及存貨和應收款項減值準備上升。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

