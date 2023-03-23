《日入而息》港銀維持最優惠利率不變，中移動全年多賺８％

《今天重點》

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金管局表示美國利率走勢不確定，港元拆息或仍處於較高水平

匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變；恒生維持港元最優惠利率５﹒６２５厘不變；渣打香港

維持最優惠利率於５﹒８７５厘不變

中移動（００９４１）去年純利升８％至１２５４﹒６億元人民幣，末期息２﹒２１港元；中移

動：今年資本開支１８３２億人幣，明年開支佔比降至兩成以下

瑞聲（０２０１８）全年純利跌３８％至８﹒２億元人民幣，派息１２港仙；瑞聲將停止公布集

團往後年度的季度財務業績；瑞聲科技去年光學業務收入增３４﹒７％，聲學業務增３﹒１％；

擬採納新股份獎勵計劃

本港２月整體通脹率回落至１﹒７％，低於預期

胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富，李嘉誠與黃崢並列第五

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《即日市況》

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恒指高收４５８點報２００４９，東方海外升逾１６％，由頭帶到尾

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《深滬股市》

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金融股走高滬指收升０﹒６４％，兩市成交再破萬億

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《美元匯價》

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聯儲局暗示將結束加息，美匯跌穿１０２﹒５

歐元最新報１﹒０８７７╱８１，日圓最新報１３１﹒２０╱２３

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《公司業績》

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偉仕佳杰（００８５６）全年純利跌３７％至８﹒２億元，派息１７

仙

瑞聲（０２０１８）全年純利跌３８％至８﹒２億元人民幣，派息１

２港仙

中海物業（０２６６９）全年純利升２９％至１２﹒７億元，派息８

仙

第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ去純利跌六成至１０４

﹒８５億披索

中升（００８８１）全年純利跌兩成至６６﹒７億元人民幣，息１﹒

０９港元

康臣葯業（０１６８１）全年多賺１６％至６﹒８億元人民幣，息３

０港仙

永嘉集團（０３３２２）全年虧轉盈１００７萬元，不派息

載通（０００６２）全年純利跌４１﹒４％至１﹒４億元，末期息５

０仙

中海油服（０２８８３）全年純利升６﹒５倍，末期息１６分人幣

晶苑（０２２３２）全年純利升６％至１﹒７億美元，息１１﹒８港

仙

安莉芳（０１３８８）全年虧損擴大至５１２３﹒９萬元，不派息

利亞零售（００８３１）全年純利跌１６％至６７７９萬元，末期息

５仙

瑞安房地產（００２７２）全年純利跌４６﹒７％至１０﹒５億元，

派息６﹒４仙

中移動（００９４１）去年純利升８％至１２５４﹒６億元人民幣，

末期息２﹒２１港元

大灣區聚變力量（０１１８９）延遲發布去年經審核年度業績

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《公司資訊》

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瑞聲（０２０１８）將停止公布集團往後年度的季度財務業績；瑞聲

科技去年光學業務收入增３４﹒７％，聲學業務增３﹒１％；擬採納

新股份獎勵計劃

藥明生物（０２２６９）料今年收入增三成，新冠收入佔比明年降至

零

星光文化（０１１５９）延遲刊發全年業績，股份４月起暫停買賣

百度（０９８８８）ＡＩ畫圖過於直譯，ＫＯＬ質疑套殼國外開源軟

件；百度：使用公開數據符慣例

ＴＶＢ與優酷訂合作框架協議，料可帶來約７億元人民幣收入

上石化（００３３８）料今年資本開支３７億元人民幣，料中國化工

產品市場將前低後高

創勝集團（０６６２８）靶向Ｇｒｅｍｌｉｎ１抗體美國Ｉ期臨床研

究完成首例給藥

大停電市民索償逾６５００元，中電（００００２）申請剔除訴訟被

駁回

會德豐ＫＯＫＯ ＭＡＲＥ首推９８伙，折實入場費５９３萬元

石四藥（０２００５）治療細菌感染凍乾粉針劑取得國家藥監局生產

註冊批件

美國法官駁回股東針對阿里巴巴（０９９８８）的部分訴訟

中國水業集團（０１１２９）附屬訂立新轉讓協議及新融資租賃協議

信置（０００８３）屯門黃金海岸准增建１１幢住宅，涉４０萬呎樓

面

恒地（０００１２）日內重推「必嘉坊．迎匯」，次季料推啟德等項

目

傳國泰（００２９３）與飛機租賃公司洽商，冀獲多達５０架空巴客

機

利亞零售（００８３１）楊立彬擬退任行政總裁，繼續留任公司董事

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《國企紅籌》

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華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤醫藥商業與羅氏製藥中國達成戰略合作

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《神州民企》

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融信中國（０３３０１）延長境內債寬限期獲通過，最遲５月付息

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《中國要聞》

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網信辦行政執法程式規定６月施行，處罰應與教育相結

藥監局附條件批准新冠病毒治療藥物來瑞特韋片上市

賽昉科技獲百度獨家投資，合作推動ＲＩＳＣ－Ｖ落地

小馬智行與美團戰略合作，助力自動配送規模化商用

北京保障房中心與六家銀行簽１８００億戰略合作協議

商務部王文濤會見康寧主席，就在華投資等議題交流

雲南開展新能源生產安全專項整治，涉多家鋰電龍頭

人行６４０億逆回購利率持平，淨回籠４５０億

國資委張玉卓調研中國融通，加快建設一流資管公司

阿里高德與口碑合併，整合本地生活到店業務

去年各省出生率續下滑，河南山東等自然增長率首告負

中國信託公司去年對地產業投資餘額降三成

洪都拉斯外長率團訪華，商討建交事宜

中紀委同日通報６名國企央企高層涉嚴重違紀違法被查

人保財險深圳福田副總經理文小碩涉嚴重違紀違法被查

廣發銀行前監事長王桂芝涉嚴重違紀違法被查

義烏推進數字人民幣試點，探索數字人幣跨境支付應用

４家中小銀行拒贖二級資本債，市場憂影響資本充足率

先正達科創板ＩＰＯ將上會，擬募資６５０億或創紀錄

新華網發布元宇宙系統元卯，可大幅降低數字人成本

畢馬威中國表示僱員數目及薪酬持續上升，企業需靠提高福利搶人才

胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富，李嘉誠與黃崢並列第五

上海擬派４０００萬元體育消費券，鼓勵全民健身

廣東省外赴港跨境列車開售，攜程搜索量暴漲３０倍

內地試點建設農村能源革命縣，促進再生能源發展

貴州黨政代表團考察深圳騰訊總部，了解創新產品

廣州今年首個土拍日平淡收場，２宗地塊以底價成交

中國外交部表示願與洪都拉斯建立和發展雙邊關係

不再允任意打包水果，內地海底撈表示無相關規定，各分店靈活處理

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，據報台積電５╱４ｎｍ銷售額增

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《俄烏開戰》

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秦剛質疑有人阻撓烏克蘭和談，指中國沒有政治私利

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《國際要聞》

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曾葬送英國霸菱銀行的李森變身倫敦金融城私家偵探

美國第二大學區教師罷工，洛杉磯４３萬學生被逼停課

颶風級風暴橫掃三藩市，仍留下洪水威脅

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《外圍經濟》

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ＥＣＢ行長拉加德提議息３指標，料歐元區加息至夏季

摩通涉嫌售客戶存放保險箱價值１０００萬美元物品

新西蘭樓價暴跌，銷售量創１９８３年以來最低

日本郵船尋求政府為面臨戰爭風險船隻提供擔保

獅城２月ＣＰＩ按年增６﹒３％，核心ＣＰＩ維持不變

科技行業降溫，求職網站Ｉｎｄｅｅｄ裁員２２００人

菲律賓央行上調隔夜逆回購利率２５基點至６﹒２５厘

瑞士央行宣布大幅上調政策利率５０基點至１﹒５厘

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《大國博弈》

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據報德國政府審視德國電信與華為關係

美軍驅逐艦闖西沙，解放軍警告驅離

中國商務部表示美方應盡早取消對華加徵「３０１」關稅

商務部表示中方將堅決反對出售或者剝離ＴｉｋＴｏｋ

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《美鷹加息》

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中原表示美息或見頂，料上半年樓價升１１％

匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

恒生維持港元最優惠利率５﹒６２５厘不變

港置表示港銀未隨加息利樓市，全月銷售有力突破２０００宗

畢馬威表示美國通脹持續影響下，料至少再加息一次

經絡表示港銀加息周期料見頂，對樓按市場有正面支持

美國加息符預期聲明無再提持續加息，本港息率料不變

渣打香港維持最優惠利率於５﹒８７５厘不變

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《連環爆雷》

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ＦＤＩＣ擬推遲矽谷私人銀行投標截標日期

宏利資管表示風險擴散至亞洲銀行業可能性有限

惠譽下調第一共和銀行評級至Ｂ

第一共和銀行資本缺口１３５億美元，股東或一無所有

美國加息料令亞洲股市受壓，但債券和貨幣市場獲提振

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《其他消息》

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特首顧問團首次會議，李家超指聚焦討論機遇和發展；李家超晤江門市長，稱現在是香港發揮雙

向平台角色最佳時機

高鐵長途車票開售，１５００張櫃枱即日籌派完

屋宇署１月批出２３份建築圖則及１７份入伙紙

政府收回九幅土地，供大埔頌雅路興建公屋及學校

袁國勇多年抗疫，曾收三次恐嚇

金管局表示美國利率走勢不確定，港元拆息或仍處於較高水平

本港２月整體通脹率回落至１﹒７％，低於預期

ＤＳＥ確診考生可選擇到新蒲崗指定試場應考

深股通額度全日用２９億元，連續九日淨流入；滬股通額度全日用３６﹒５億元，外資淨流入４

８億元

摩通上調今年香港經濟增長預測至３﹒５％

安聯投資推出可持續發展專利數據平台，助駕馭複雜數據

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ表示過去一周賣出的高鐵票數量上升７３％

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