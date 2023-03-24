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即市新聞

24/03/2023 07:51

《國金頭條》耶倫轉口風，必要時保護民眾存款，美股三大指數齊升

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長耶倫重申有需要時將採取更多行動保護美國民眾存款
，支持大市。
　　美股三大指數高收，道指收報３２１０５，升７５點或０﹒２４％；納指收報１１７８７，
升１１７點或１﹒０１％；標普５００指數收報３９４８，升１１點或０﹒３％。
　　美國國債孳息率下跌利好高增長型股份及納指表現。不過，銀行股繼續受壓，第一共和銀行
低收６％。
　
＊英加息０﹒２５厘，鎊匯上漲＊
　
　　美元兌主要貨幣下跌。美國聯儲局加息０﹒２５厘，但會後聲明放棄「持續加息」的措詞，
市場預計加息周期可能快將結束。
　　歐元兌美元報１﹒０８３４，跌０﹒３２％；美元兌日圓報１３０﹒７９，跌０﹒２９％；
英國加息０﹒２５厘，符合市場預期，英鎊兌美元報１﹒２２８１，升０﹒４１％。
　
　
　　另外，原油期貨價格先升後跌，市場憂慮潛在供應過剩。紐約５月期油收報每桶６９﹒９６
美元，跌９４美仙或１﹒３３％；布蘭特５月期油收報每桶７５﹒９１美元，跌７８美仙或
１﹒０２％。
　　外圍金價上升，受惠美國國債孳息率下跌。紐約４月期金收報每盎司１９９５﹒９美元，升
４６﹒３美元或２﹒３７％。（ｋｙ）

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