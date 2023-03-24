《國金頭條》耶倫轉口風，必要時保護民眾存款，美股三大指數齊升

《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長耶倫重申有需要時將採取更多行動保護美國民眾存款

，支持大市。

美股三大指數高收，道指收報３２１０５，升７５點或０﹒２４％；納指收報１１７８７，

升１１７點或１﹒０１％；標普５００指數收報３９４８，升１１點或０﹒３％。

美國國債孳息率下跌利好高增長型股份及納指表現。不過，銀行股繼續受壓，第一共和銀行

低收６％。



＊英加息０﹒２５厘，鎊匯上漲＊



美元兌主要貨幣下跌。美國聯儲局加息０﹒２５厘，但會後聲明放棄「持續加息」的措詞，

市場預計加息周期可能快將結束。

歐元兌美元報１﹒０８３４，跌０﹒３２％；美元兌日圓報１３０﹒７９，跌０﹒２９％；

英國加息０﹒２５厘，符合市場預期，英鎊兌美元報１﹒２２８１，升０﹒４１％。





另外，原油期貨價格先升後跌，市場憂慮潛在供應過剩。紐約５月期油收報每桶６９﹒９６

美元，跌９４美仙或１﹒３３％；布蘭特５月期油收報每桶７５﹒９１美元，跌７８美仙或

１﹒０２％。

外圍金價上升，受惠美國國債孳息率下跌。紐約４月期金收報每盎司１９９５﹒９美元，升

４６﹒３美元或２﹒３７％。（ｋｙ）

