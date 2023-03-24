  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2023 15:27

《窩輪匯智－陳恩因》再現炒業績盛況，騰訊美團成焦點

　　《窩輪匯智》本周有多間大型藍籌公布業績，當中騰訊（００７００）及美團
（０３６９０）兩者皆令市場引頸以待，騰訊股價在業績後急升，有人形容為久違了的「炒業績
」熱烈境況！回說其業績，公司公布上季核心多賺一成九，為兩年以來最強增幅，加上遊戲陸續
獲批，監管「復常」的狀況令市場分析轉趨樂觀，大行在業績後上調盈利展望及維持買入評級，
當中滙證目標價４４０元。北水亦於騰訊業績前助力，截至３月２４日的數字，南下投入騰訊的
資金，累計１４天加倉規模超過１００億元。
　　隨騰訊股價上升，投資者留意短線機會的同時，適逢派發實物美團的特別股息本周到位，有
投資者擔心會否影響到輪證價格？答案是否定的。若大家心水清，應記得騰訊早於今年１月份就
實物分派美團股份作出「除淨」（即在股價中減去派出的美團價值，情況與派發股息一樣）。
　　根據輪證上市要求，當公司派發股息，發行人不會就普通現金股息（不論是否可選擇以股代
息）作出調整，亦不會對任何其他形式之現金分派例如現金紅利或特別股息作出調整（除非該現
金分派之價值佔公司作出公布當日的股份收市價的百分之二或以上則另作別論）。不過，由於以
上除淨的因素，輪證在條款上要作出相應調整，因此投資者會留意到個別上市已有一段時間的窩
輪，調整後個換股比由「整數」成了「點數」，其本身的「本質」其實沒有出現變化。
　　若大家欲參與此輪炒業績機會，可留意美團、小米（０１８１０），以及下周公布業績的中
芯（００９８１）、比迪（０１２１１）、中資金融、銀行、石油等。
《香港滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞24/03/2023
律師會下周訪京，將反映《港區國安法》實施情況
人氣文章財經熱話24/03/2023
特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至100億
人氣文章財經熱話24/03/2023
【歐美通脹】美歐銀行風波再發酵空間有限 惟額外流動性或進一步推高通脹！
人氣文章香港要聞24/03/2023
將軍澳道上斜五車相撞，逾百人受傷
人氣文章FOCUS24/03/2023
【FOCUS】TikTok鬧劇2.0　醉翁之意不在酒
人氣文章專訪24/03/2023
【匯市專訪】聯儲局下半年或再加息半厘　瑞郎息差不利難脫上落市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金