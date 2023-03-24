《窩輪匯智－陳恩因》再現炒業績盛況，騰訊美團成焦點

《窩輪匯智》本周有多間大型藍籌公布業績，當中騰訊（００７００）及美團

（０３６９０）兩者皆令市場引頸以待，騰訊股價在業績後急升，有人形容為久違了的「炒業績

」熱烈境況！回說其業績，公司公布上季核心多賺一成九，為兩年以來最強增幅，加上遊戲陸續

獲批，監管「復常」的狀況令市場分析轉趨樂觀，大行在業績後上調盈利展望及維持買入評級，

當中滙證目標價４４０元。北水亦於騰訊業績前助力，截至３月２４日的數字，南下投入騰訊的

資金，累計１４天加倉規模超過１００億元。

隨騰訊股價上升，投資者留意短線機會的同時，適逢派發實物美團的特別股息本周到位，有

投資者擔心會否影響到輪證價格？答案是否定的。若大家心水清，應記得騰訊早於今年１月份就

實物分派美團股份作出「除淨」（即在股價中減去派出的美團價值，情況與派發股息一樣）。

根據輪證上市要求，當公司派發股息，發行人不會就普通現金股息（不論是否可選擇以股代

息）作出調整，亦不會對任何其他形式之現金分派例如現金紅利或特別股息作出調整（除非該現

金分派之價值佔公司作出公布當日的股份收市價的百分之二或以上則另作別論）。不過，由於以

上除淨的因素，輪證在條款上要作出相應調整，因此投資者會留意到個別上市已有一段時間的窩

輪，調整後個換股比由「整數」成了「點數」，其本身的「本質」其實沒有出現變化。

若大家欲參與此輪炒業績機會，可留意美團、小米（０１８１０），以及下周公布業績的中

芯（００９８１）、比迪（０１２１１）、中資金融、銀行、石油等。

《香港滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

