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24/03/2023 12:06

恒指半日低收４２點報２０００７，聯想一枝獨秀逆市收飆１０％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長耶倫重申有需要時將採取更多行動保護美國民眾存款
，支持大市。隔晚美股三大指數高收，道指收升７５點；納指收升１１７點；標普５００指數收
升１１點。
　　港股向下，恒生指數半日收報２０００７，跌４２點或０﹒２１％，主板成交６６１﹒５５
億元。恒生中國企業指數報６８２９，跌７點或０﹒１１％。恒生科技指數報４２５３，升５４
點或１﹒２９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及百度集團－ＳＷ
（０９８８８）；騰訊控股收報３８０﹒６元，升５元或１﹒３３％，成交７８﹒０４億元；美
團收報１４１﹒１元，無升跌，升０元或０％，成交２６﹒６３億元；百度集團－ＳＷ收報
１５８﹒４元，升７﹒５元或４﹒９７％，成交２４﹒５９億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及百度集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及百度集團－ＳＷ。
　　聯想集團（００９９２）逆市收升１０﹒１％，報８﹒９４元，該股成交約１﹒６３億股，
涉資１４﹒２０億元，盤中高見９﹒０６元，最低見８﹒１２元；阿里健康（００２４１）升
５﹒５２％，收報６﹒５元；百度（０９８８８）升４﹒９７％，收報１５８﹒４元；申洲國際
（０２３１３）升３﹒２７％，收報８８﹒３元。
　　碧桂園服務（０６０９８）收跌４﹒１３％，報１３元，該股成交約８９９萬股，涉資
１﹒１８億元，盤中高見１３﹒５元，最低見１２﹒９８元；碧桂園（０２００７）跌
３﹒４５％，收報２﹒２４元；滙控（００００５）跌３﹒３５％，收報５１﹒９元。（ｋｙ）

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