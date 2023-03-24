《盤後部署》恒指結束三日升勢，美團宜候至１３０元以下吸納！

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指上日（２３日）漲４５８點，今日略為回軟，低開１２９

點報１９９１９，其後跌幅曾擴至逾２００點。滙控（００００５）低開２﹒７９％，新奧能源

（０２６８８）低開２﹒１５％，京東（０９６１８）則低開１﹒８９％。

雖然阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）等重磅科技股下跌，但跌勢未算太急，

反而滙控持續受壓，拖低大市表現。午後以碧桂園（０２００７）、碧桂園服務（０６０９８）

為首的內房及物管藍籌股走勢轉差，可幸相關藍籌在恒指權重不高，未有嚴重影響恒指走勢。恒

指全日窄幅上落，最高位２０１１８與最低位１９８３４只差２８４點，惟最終都要結束過去三

日升勢。

恒指收報１９９１５，跌１３３點或跌０﹒６７％，主板成交１２３０﹒２７億元。國企指

數報６７９４，跌４１點或跌０﹒６１％。恒生科技指數報４２２４，升２５點或升０﹒６２％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６５，跌２１點或跌０﹒６４％，成交４３０７﹒６２

億元人民幣；深證成份指數報１１６３４，升２８點或升０﹒２５％，成交２９３３﹒３１億元

人民幣。



＊美團上望阻力重重＊



部分科技股公布業績在即，股價走勢較弱。美團（０３６９０）作為上日恒指大漲的動力之

一，今日則有所回吐，全日跌０﹒６４％，報１４０﹒２元，該股成交約４３６３萬股，涉資

６０﹒９８億元，盤中高見１４３﹒７元，最低見１３６﹒９元。

參考券商預測，美團去年全年仍錄得虧損，但料按年收窄，收入則按年上升，而抖音進軍外

賣市場、復常後的需求復甦，以及短視頻等平台業務表現，相信會成為焦點。值得留的是，騰訊

（００７００）將以每１０股實物分派１股美團代替中期息，投資者部署較謹慎。此外，美團會

否如京東（０９６１８）一樣，以價格戰面對外來競爭亦需要關注。

在日線圖上，美團上日以大陽燭突破１０及２０天線，該兩條移動平均線開始回升。然而，

美團由２月初開始先後失守２５０、５０及１００天線，短線要再度突破該三條移動平均線並不

容易，首關阻力料為５０天線（目前為１４９元水平），１００天線（目前為１５６元水平）為

下個阻力。

部署上，美團下周受業績及騰訊派息的消息主導，預料股價較為波動，現價又距離５０天及

１００天線不遠，值博率較一般，無貨者宜候至１３０元以下吸納。（ｅｒ）

