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即市新聞

24/03/2023 09:57

《窩輪豪情－梁業豪》投資講座上的完美示範，成功捕捉市場轉角位

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
原材料業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份
現為騰訊（００７００）、聯想（００９９２）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選滙控（００００５）、新奧能源（０２６８８）與港鐵（０００６６）。
　　本周二（２１日），於由筆者與收了近三年的入室弟子梁凱菱Ｋａｔｈｙ合力主講的投資講
座上，本周一（２０日）恒指期貨低位１８８４６被Ｋａｔｈｙ假設為２－（ｂ）浪的起點；她
更預計了三個初步升浪目標和三個下站升浪目標，現時出席者都應認同預測非常準確吧。於下周
一（２７日）舉行的第二場投資講座上，倆人會分析最新市況發展。當市況持續向淡發展，大部
分投資者都失卻應市信心的時候，我們須要冷靜地和客觀地從投資氣候、行業前景、公司盈利能
力、技術分析、資金流向等多個角度去評估後市發展模式，而非憑一個「勇」字，毫無根據地去
猜測市場轉角位。這一點，Ｋａｔｈｙ於本周二的投資講座上，正好作了一個完美的示範。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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