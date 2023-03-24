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即市新聞

24/03/2023 08:54

【虛幣世界】比特幣重拾升勢，反彈至２８０００美元之上

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隨著銀行倒閉風險逐漸消退，加上聯儲局加息四份一厘，預計
往後加息步伐將會減慢，加密貨幣重拾升勢，其中比特幣升至２８０００美元之上。不過，有分
析指，美聯儲主席鮑威爾和美國財政部長耶倫重申了他們對通脹的擔憂，市場對此感到不安。
　　　鮑威爾未能保證該銀行不會再次加息，一些市場批評者將最近的銀行業災難歸咎於此，而
耶倫不會承諾在沒有國會批准的情況下，保護所有銀行存款，在此之後，幾乎所有類型的風險資
產都暴跌，席捲了加密貨幣。
　　加密交易公司全球產品負責Ｂｅｎｏｉｔ　Ｂｏｓｃ　ＧＳＲ　Ｍａｒｋｅｔｓ表示，比特
幣擁有價值存儲、數字黃金特徵，是對抗通貨膨脹的最好選擇，而且比特幣的供應量有限，因此
這是一個更好的選擇。加上近期穩定幣也有問題，所以比特幣突然看起來比目前更穩定、更安全

　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８２９２﹒８５元，跌０﹒０１％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８１４﹒２１元，升０﹒０３％；艾達幣報０﹒３７０９元，跌０﹒１８％
；瑞波幣報０﹒４３９４，跌０﹒９７％。（ｕｌ）
　
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