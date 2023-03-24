《異動股》滙控（５）跌逾３％，英倫銀行加息０﹒２５厘兼放鷹

《經濟通通訊社２４日專訊》滙控（００００５）現價跌３﹒４５％，報５１﹒８５元，該

股成交約９１萬股，涉資４７２９萬元。

英倫銀行宣布加息０﹒２５厘，將指標利率上調至４﹒２５厘。英倫銀行指，如果有證據表

明存在更持久的通脹壓力，將需要進一步收緊貨幣政策。

另外，據《天空新聞》引述一位知情人士報道，在匯豐本月較早時候接管後，矽谷銀行英國

子公司已錄得數億英鎊的存款流入，存款基礎目前超過７０億英鎊。匯控拒絕對天空新聞置評。

報道引述央行數據指，受矽谷銀行事件影響，矽谷銀行英國在本月９日及１０日共流失近３０億

英鎊存款。消息稱，商業客戶自上周以來，已在矽谷銀行英國存入逾３億英鎊，每日均錄正流入

。

現時，恒生指數報１９８４２，跌２０７點或跌１﹒０３％，主板成交４１﹒２９億元。國

企指數報６７７２，跌６４點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報４１７６，跌２２點或跌

０﹒５５％。

即月期指新報１９８５１，跌１８７點，高水９點。即月國指期貨報６７７６，跌５６點，

高水４點。即月科指期貨新報４１７１，跌１９點，高水１１點。

上證綜合指數報３２７７，跌９點或跌０﹒２８％，成交１０９﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１１６０８，升３點或升０﹒０３％，成交２０７﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滙控（００００５） ５１﹒８５元 跌３﹒４５％

渣打（０２８８８） ６１﹒００元 跌２﹒１７％

友邦（０１２９９） ８０﹒４０元 跌０﹒８６％

港交所（００３８８） ３４１﹒４０元 跌０﹒１８％

恒生（０００１１） １１４﹒５０元 跌０﹒４３％

中銀（０２３８８） ２５﹒４５元 跌０﹒２０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

