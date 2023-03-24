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24/03/2023 09:32

《異動股》滙控（５）跌逾３％，英倫銀行加息０﹒２５厘兼放鷹

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滙控（００００５）現價跌３﹒４５％，報５１﹒８５元，該
股成交約９１萬股，涉資４７２９萬元。
　　英倫銀行宣布加息０﹒２５厘，將指標利率上調至４﹒２５厘。英倫銀行指，如果有證據表
明存在更持久的通脹壓力，將需要進一步收緊貨幣政策。
　　另外，據《天空新聞》引述一位知情人士報道，在匯豐本月較早時候接管後，矽谷銀行英國
子公司已錄得數億英鎊的存款流入，存款基礎目前超過７０億英鎊。匯控拒絕對天空新聞置評。
報道引述央行數據指，受矽谷銀行事件影響，矽谷銀行英國在本月９日及１０日共流失近３０億
英鎊存款。消息稱，商業客戶自上周以來，已在矽谷銀行英國存入逾３億英鎊，每日均錄正流入

　　現時，恒生指數報１９８４２，跌２０７點或跌１﹒０３％，主板成交４１﹒２９億元。國
企指數報６７７２，跌６４點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報４１７６，跌２２點或跌
０﹒５５％。
　　即月期指新報１９８５１，跌１８７點，高水９點。即月國指期貨報６７７６，跌５６點，
高水４點。即月科指期貨新報４１７１，跌１９點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３２７７，跌９點或跌０﹒２８％，成交１０９﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６０８，升３點或升０﹒０３％，成交２０７﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　５１﹒８５元　跌３﹒４５％
　　渣打（０２８８８）　　　６１﹒００元　跌２﹒１７％
　　友邦（０１２９９）　　　８０﹒４０元　跌０﹒８６％
　　港交所（００３８８）　３４１﹒４０元　跌０﹒１８％
　　恒生（０００１１）　　１１４﹒５０元　跌０﹒４３％
　　中銀（０２３８８）　　　２５﹒４５元　跌０﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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