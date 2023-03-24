貓眼娛樂（０１８９６）全年純利跌７２％至１﹒１億人幣，不派息

《經濟通通訊社２４日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）公布，截至去年１２月３１日止全年

純利１﹒０５億元（人民幣．下同），按年跌７１﹒４５％，每股盈利９分，不派末期息。

期內收益２３﹒２億元，跌３０﹒２１％；毛利１０﹒２億元，跌４４﹒６３％；毛利率

４４％；除稅前溢利１﹒８１億元，跌６６﹒１％。（ｗｈ）



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