《神州民企》ＳＯＨＯ中國（４１０）全年賺６１２１萬人幣不派息

《經濟通通訊社２４日專訊》ＳＯＨＯ中國（００４１０）公布，截至去年１２月３１日止

全年純利６１２０﹒８萬元（人民幣．下同），而２０２１年同期淨虧損１﹒３１億元；每股盈

利１分，不派末期息。

期內營業收入１７﹒７５億元，升１﹒９１％；毛利１４﹒３８億元，升２﹒７％；毛利率

約為８１％；稅前利潤５﹒０８億元，升９１﹒７８％。（ｗｈ）



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