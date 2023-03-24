《午市前瞻》港股企穩惟難大升，京東健康與平安好醫生現價可追

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報２０００７，跌４２點或０﹒２１％，主板

成交６６１﹒５５億元。恒生中國企業指數報６８２９，跌７點或０﹒１１％。恒生科技指數報

４２５３，升５４點或１﹒２９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及百度集團－ＳＷ

（０９８８８）；騰訊控股收報３８０﹒６元，升５元或１﹒３３％，成交７８﹒０４億元；美

團收報１４１﹒１元，無升跌，升０元或０％，成交２６﹒６３億元；百度集團－ＳＷ收報

１５８﹒４元，升７﹒５元或４﹒９７％，成交２４﹒５９億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及百度集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及百度集團－ＳＷ。



＊連敬涵：恒指連升３日已突破日升日跌走勢＊



隔晚英倫銀行宣布加息０﹒２５厘，更向市場預告有可能繼續加息；同時美國財政部長耶倫

為日前言論「補鑊」，指「已採取強而有力行動確保美國人民存款安全」，必要時更會採取進一

步行動。恒指上午於２００００點上下爭持，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社

》表示，恒指早前回落至１８８００水平有支持後反彈，並連續第三日企穩在１０天線以上，昨

天更收高於２５０天線１９８００，整體走勢改善，短線有望上試高位。

他指出，近幾日歐美銀行危機未見蔓延，環球金融市場喘穩，港股有望回升；但目前只是消

化了負面消息，並未出現進一步利好因素，加上個別股份業績利好因素逐步消化，港股難維持長

久升勢，後市料維持在１９８００至２０３００區間整固。



＊可憧憬互聯網醫療納入醫保＊



低殘互聯網醫療股翻炒，中國國務院辦公廳印發《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見

》，要求總結新冠疫情防控經驗，促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局，須完善「互聯網＋」

醫療服務、上門提供醫療服務等收費政策；發展「互聯網＋醫療健康」，加快推進互聯網、區塊

鏈、物聯網、人工智能、雲計算、大數據等在醫療衛生領域中的應用。消息刺激平安好醫生

（０１８３３）上午曾升逾８％，創近兩個月新高，上午收報２２﹒６元，升逾７％。另外，京

東健康（０６６１８）上午升３﹒３４％，收報６５元，最高見６５﹒８５元，阿里健康

（００２４１）亦升５﹒５２％，收報６﹒５元，並他二線網醫股全線造好。

連敬涵指，針對互聯網醫療行業的消息時有出現，因為始終屬於國策一部分。他指，現時市

場憧憬互聯網醫療或有可能納入醫保範圍，屆時將是行業的一個重大改變，但目前仍未有進一步

消息，追入前要留意。目前平安好醫生及京東健康走勢良好，建議投資者可考慮現價追入，但亦

不宜過於重倉追入，宜小注怡情。（ｈｃ）

