【企業盈警】開達集團料去年盈轉虧，蝕８０００萬元至１億元

《經濟通通訊社２４日專訊》開達集團（００１８０）公布，預期截至２０２２年１２月

３１日止年度，錄得虧損約８０００萬元至１億元，相比截至２０２１年１２月３１日止年度錄

得盈利約４７００萬元。

虧損主要是由於收入減少、外幣貶值導致匯兌虧損、應佔聯營公司虧損及錄得投資物業重估

虧損。（ｈｐ）

