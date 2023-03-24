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24/03/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒５億元，買盈富沽中芯

　　《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開１２９點，報１９９１９點。最高升６８點報
２０１１８點，最低跌２１５點報１９８３４點。恒指收報１９９１５點，跌１３３點或
０﹒６７％。
　　北水全日淨流入６１﹒５億元，增加６４３﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次
是中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１２３０﹒２７億元減少９﹒７％。其中港股通成交４０４﹒９億元，佔總成交
３２﹒９％。
　
＊美《晶片法案》限獲補貼廠商製程產量＊
　
　　美國此前公布《晶片法案》下聯邦資金申請細節，已申請補貼的半導體製造商，若在中國發
展新業務有更嚴格限制，包括禁止獲補貼廠商先進製程產量擴大超過５％，成熟製程產量擴大超
過１０％。中國外交部發言人汪文斌批評美方政策是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，人為
推動產業鏈「脫勾斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發
展。
　　盈富基金跌０﹒７９％報２０﹒１元，北水淨買入１５﹒６億元；騰訊控股升０﹒３２％報
３７６﹒８元，北水淨買入１０﹒７億元；恒生中國企業無升跌報６８﹒９２元，北水淨買入
６﹒２億元。
　　中芯國際跌３﹒９６％報１７﹒９４元，北水淨賣出２﹒１億元；中國海洋石油跌
１﹒３９％報１１﹒３４元，北水淨賣出１﹒５億元；快手升０﹒５３％報５６﹒９元，北水淨
賣出０﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１５﹒６０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１０﹒７０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　６﹒２４
　　聯想集團　　　（００９９２）　　　　　　５﹒９０
　　金山軟件　　　（０３８８８）　　　　　　４﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－２﹒０６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒４６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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