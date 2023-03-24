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24/03/2023 16:02

華潤啤酒：啤酒消費水平復常，料今年銷量及收入有中單位增長

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華潤啤酒（００２９１）今日公布業績，執行董事及首席執行
官侯孝海出席記者會表示，現時啤酒市場消費已回復正常水平；雖然包裝物料等成本開始下降，
但麥芽價格仍然高企，會繼續推動「過緊日子」政策，節省經營成本，提高效益。他又指，今年
首兩個月銷量有中單位數增長，預計全年銷量和收入有中單位數增幅，希望利潤增幅可達雙位數

　　集團去年收購貴州金沙酒業５５％股權，他表示，開拓白酒業務有三階段策略，目前處於探
索學習階段，之後再進一步優化及提升，又指暫未有其他併購行動，對併購持審慎態度。目前高
端酒的市場份額佔比１９％，希望今年提升至２１％至２２％，較理想情況為２３％至２５％，
並於２０２５年提升至３５％。
　　華潤啤酒公布截至去年１２月底為止年度業績，純利４３﹒４４億元人民幣，按年跌
５﹒３％；營業額３５２﹒６３億元人民幣，按年升５﹒６２％。整體啤酒銷量按年上升
０﹒４％至約１１０﹒９６億升，次高檔及以上啤酒銷量約２１﹒０２億升，增長約１２﹒６％
，其中「喜力」品牌銷量持續錄得良好兩位數增長。整體平均銷售價格按年上升５﹒２％。
（ｈｐ）

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