華潤啤酒：啤酒消費水平復常，料今年銷量及收入有中單位增長

《經濟通通訊社２４日專訊》華潤啤酒（００２９１）今日公布業績，執行董事及首席執行

官侯孝海出席記者會表示，現時啤酒市場消費已回復正常水平；雖然包裝物料等成本開始下降，

但麥芽價格仍然高企，會繼續推動「過緊日子」政策，節省經營成本，提高效益。他又指，今年

首兩個月銷量有中單位數增長，預計全年銷量和收入有中單位數增幅，希望利潤增幅可達雙位數

。

集團去年收購貴州金沙酒業５５％股權，他表示，開拓白酒業務有三階段策略，目前處於探

索學習階段，之後再進一步優化及提升，又指暫未有其他併購行動，對併購持審慎態度。目前高

端酒的市場份額佔比１９％，希望今年提升至２１％至２２％，較理想情況為２３％至２５％，

並於２０２５年提升至３５％。

華潤啤酒公布截至去年１２月底為止年度業績，純利４３﹒４４億元人民幣，按年跌

５﹒３％；營業額３５２﹒６３億元人民幣，按年升５﹒６２％。整體啤酒銷量按年上升

０﹒４％至約１１０﹒９６億升，次高檔及以上啤酒銷量約２１﹒０２億升，增長約１２﹒６％

，其中「喜力」品牌銷量持續錄得良好兩位數增長。整體平均銷售價格按年上升５﹒２％。

（ｈｐ）

