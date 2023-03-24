余偉文：香港銀行業ＡＴ１債券持有規模很小，外匯基金無直接敞口

《經濟通通訊社２４日專訊》金管局總裁余偉文在出席論壇前表示，美國加息屬市場預期之

內，在聯匯制度下，本港利率跟美國利率上升，但香港經濟受多個因素影響，包括利率環境及日

常經濟活動，經濟活動在去年底及今年初正一直活躍，內部需求有所上升，但外部需求或面臨挑

戰，因環球經濟稍為下滑，香港在出口或略帶負面，但若旅客人數繼續上升，將有助帶動內部需

求。



＊歐美銀行事件對香港影響微＊



他表示，最近在歐美銀行發生的事件對香港只有非常小影響，本港銀行對相關銀行只有非常

有限的敞口，留意到歐美監管當地採取強而有的措施來處理相關的外溢效應

（ｓｐｉｌｌｏｖｅｒ ｅｆｆｅｃｔ），認為現時情況已大致穩定下來，但局方仍會監察相關

情況。



＊本地零售市場對ＡＴ１債券敞口有限＊



對於ＡＴ１債券，他表示，本港銀行只持有非常小量的ＡＴ１債券，本港銀行整體ＡＴ１債

券持有量只佔整體債券持有量的１％，不太擔心相關ＡＴ１債券持有量對本港銀行業的影響，亦

指對於其他投資者，這些債券主要由私人銀行客戶及專業投資者持有，這些債券只佔他們整個投

資組合非常小的部分，而散戶投資者也只持有極小部分，不認為會有任何影響。

他提及，外匯基金對ＡＴ１債券沒有直接敞口，但外匯基金有很多外部的基金經理，這些基

金經理或持有非常小部分的ＡＴ１債券，但認為相關影響不顯著，因為外匯基金的規模龐大。

（ｂｎ）

