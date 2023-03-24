【夜期時段】即月期指最新報１９８５９點，跌４１點，低水５７點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８８６點，跌１４點，低水

３０點，最新報１９８５９點，跌４１點，低水５７點，合約成交４６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７８９點，跌３點，低水６點，最新報６７８１點，跌

１１點，低水１４點，合約成交６７６張。

