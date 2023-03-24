【小米業績】小米上季經調整淨利潤跌６７﹒３％至１４﹒６億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》小米集團（０１８１０）公布，集團截至２０２２年１２月

３１日止第四季純利３１﹒４２億元（人民幣．下同），按年增長２８﹒６％；非國際財務報告

準則經調整淨利潤按年跌６７﹒３％至１４﹒６１億元，勝預期。

期內，集團收入６６０﹒４７億元，按年跌２２﹒８％；毛利１１３﹒７８億元，跌

２２﹒４％。（ａｃ）



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