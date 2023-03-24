【小米業績】小米去年智能手機收入跌１９﹒９％，出貨量跌２１％

《經濟通通訊社２４日專訊》小米集團（０１８１０）公布，集團２０２２年智能手機分部

收入按年減少１９﹒９％至１６７２﹒１７億元（人民幣．下同），主要由於智能手機出貨量減

少，惟部分被智能手機ＡＳＰ增加所抵銷。智能手機出貨量減少２０﹒９％至１﹒５億部；智能

手機的平均銷售價格按年增１﹒３％至１１１１﹒３元。

去年，ＩｏＴ與生活消費產品分部收入減少６﹒１％至約７９８億元；互聯網服務分部收入

增加０﹒４％至約２８３億元。

全球ＭＩＵＩ月活躍用戶數達到５８２﹒１百萬，按年增長１４﹒４％。截至２０２２年

１２月３１日，ＡＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備數達到５﹒８９億，按年增長３５﹒８％。



＊去年研發開支增２１﹒７％，維持明年上半年電動車量產目標＊



小米去年研發開支增加２１﹒７％至１６０億元，主要是由於智能電動汽車等創新業務費用

增加，預計五年（２０２２年至２０２６年）總研發投入將超過１０００億元。

集團指，維持２０２４年上半年智能電動汽車正式量產的目標不變。２０２２年，智能電動

汽車等創新業務費用投入為３１億元。截至目前，公司汽車業務研發團隊規模約為２３００人。

（ａｃ）

