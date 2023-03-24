  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2023 16:01

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒１９％，終止４周連升

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１６６﹒５０點，按周跌０﹒１９％，終止４周連升，相信短期樓價將由連升轉為
反覆向上，ＣＣＬ上升趨勢未變，但升幅可能減慢。
　
＊１７０點ＣＣＬ目標延至復活節假期後達到＊
　
　　　黃良昇指，近日歐美爆發銀行危機，美國加息０﹒２５厘，港息維持不變，預期加息周期
快將見頂等，好壞消息交錯，對香港樓市的影響將於４月份公布的ＣＣＬ才開始陸續浮現。相信
短期樓價將由連升轉為反覆向上。近期事件令樓價短暫升勢受阻，預料將推遲ＣＣＬ目標１７０
點延至復活節長假後達到，現時相差３﹒５０點或２﹒１０％。以升市１３周計，ＣＣＬ由
１５６﹒３７點低位累升６﹒４８％。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６７﹒３３點，創２１周新高，按周升
０﹒２３％，連升２周共１﹒３６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１６５﹒８０點，創２１周新高
，按周升０﹒２０％，連升５周共４﹒３２％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）持續
上升，但升幅明顯收窄，預料將進入反覆上升階段。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１７０﹒０５點，按周跌１﹒９７％，結束４周連升。指數上周急升
今周急跌，顯示美國議息前豪宅樓價波動較大。
　
＊九龍樓價連升兩周共１﹒０９％＊
　
　　四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６２﹒０３點，創２３周新
高，按周升０﹒７３％，連升２周共１﹒０９％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５３﹒５５點，
創１８周新高，按周升０﹒２４％，連升３周共２﹒２２％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１６９﹒８９點，按周跌０﹒１６％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７９﹒３７點，按周跌
０﹒１６％，連升７周後回軟。（ｃｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態24/03/2023
美國商務部列14家中國公司入未經核實清單
人氣文章香港要聞24/03/2023
律師會下周訪京，將反映《港區國安法》實施情況
人氣文章財經熱話24/03/2023
特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至100億
人氣文章財經熱話24/03/2023
【歐美通脹】美歐銀行風波再發酵空間有限 惟額外流動性或進一步推高通脹！
人氣文章香港要聞24/03/2023
將軍澳道上斜五車相撞，逾百人受傷
人氣文章FOCUS24/03/2023
【FOCUS】TikTok鬧劇2.0　醉翁之意不在酒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金