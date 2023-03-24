《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒１９％，終止４周連升

《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１６６﹒５０點，按周跌０﹒１９％，終止４周連升，相信短期樓價將由連升轉為
反覆向上，ＣＣＬ上升趨勢未變，但升幅可能減慢。
＊１７０點ＣＣＬ目標延至復活節假期後達到＊
黃良昇指，近日歐美爆發銀行危機，美國加息０﹒２５厘，港息維持不變，預期加息周期
快將見頂等，好壞消息交錯，對香港樓市的影響將於４月份公布的ＣＣＬ才開始陸續浮現。相信
短期樓價將由連升轉為反覆向上。近期事件令樓價短暫升勢受阻，預料將推遲ＣＣＬ目標１７０
點延至復活節長假後達到，現時相差３﹒５０點或２﹒１０％。以升市１３周計，ＣＣＬ由
１５６﹒３７點低位累升６﹒４８％。
中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６７﹒３３點，創２１周新高，按周升
０﹒２３％，連升２周共１﹒３６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１６５﹒８０點，創２１周新高
，按周升０﹒２０％，連升５周共４﹒３２％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）持續
上升，但升幅明顯收窄，預料將進入反覆上升階段。
ＣＣＬ（大型單位）報１７０﹒０５點，按周跌１﹒９７％，結束４周連升。指數上周急升
今周急跌，顯示美國議息前豪宅樓價波動較大。
＊九龍樓價連升兩周共１﹒０９％＊
四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６２﹒０３點，創２３周新
高，按周升０﹒７３％，連升２周共１﹒０９％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５３﹒５５點，
創１８周新高，按周升０﹒２４％，連升３周共２﹒２２％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
１６９﹒８９點，按周跌０﹒１６％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒３７點，按周跌
０﹒１６％，連升７周後回軟。（ｃｌ）
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